Se reanudan los torneos: Atlético viaja a Bragado en una jornada de deciciones

Este sábado 21 se reanuda la actividad oficial de los torneos organizados por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, tras un receso motivado por la realización de los Encuentros de Mini Hockey y la participación de varios equipos en competencias provinciales. La vuelta a la acción marca además un momento crucial para el Torneo Apertura femenino, que ingresa en su etapa definitoria.

En esta ocasión, la atención estará centrada en la penúltima fecha de la Zona “A” del certamen femenino, donde Atlético 9 de Julio enfrentará como visitante al Bragado Club. El cruce despierta un interés particular por una llamativa coincidencia: en las cuatro categorías en competencia —Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División—, los equipos se encuentran posicionados de forma consecutiva en la tabla, lo que transforma a estos partidos en enfrentamientos directos por la clasificación a los play offs.

En Sub 14, Sub 16 y Sub 19, Atlético lidera sus respectivas tablas, mientras que Bragado Club se ubica en la segunda posición. En Primera División, el equipo de 9 de Julio se encuentra cuarto, y su rival, quinto. Estos resultados prometen una jornada intensa, donde cada punto puede ser decisivo de cara a los cruces eliminatorios.

Los play offs femeninos se desarrollarán el 12 y 13 de julio. Las categorías Sub 14 y Sub 19 jugarán en Junín, mientras que Sub 16 y Primera lo harán en Lincoln.

Por otra parte, en el hockey masculino ya se disputaron los play offs de las zonas “A” y “B”, y se definieron los finalistas: Atlético 9 de Julio y Sarmiento de Junín, que llegaron a esta instancia luego de un certamen que integró equipos de las Asociaciones del Centro y del Noroeste. La gran final se jugará el domingo 19 de junio en Lincoln.

Con el regreso de la competencia, la emoción y la definición de posiciones prometen un cierre vibrante para la fase regular de la temporada.