Este domingo se juegan las semifinales del Torneo “A” de la LNF

Luego de una semana de espera debido al mal tiempo, este domingo 25 de mayo —feriado nacional por el Día de la Patria— se disputarán finalmente los partidos de ida de las semifinales del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF), una instancia decisiva que definirá a los dos finalistas del certamen 2024/2025.

Los cruces San Martín vs. Atlético Naón y Libertad vs. Once Tigres, que originalmente estaban programados para el domingo 18 pero fueron suspendidos por las intensas lluvias, concentrarán la atención del fútbol local. Se jugarán a 180 minutos, y los ganadores de ambos enfrentamientos se medirán en la gran final de la segunda fase del campeonato.

Los equipos llegan con expectativas renovadas y la certeza de que cualquier error puede costar caro.

El cuerpo arbitral ya fue confirmado: en San Martín vs. Atlético Naón impartirá justicia Diego Romero, acompañado por Franco Buffone, Martín Moreno y Aldana Giles; mientras que en Libertad vs. Once Tigres lo hará Julio Márquez, asistido por Mirko Rojas, Enrique Márquez y Rosana San Miguel.

Con la mejora esperada en las condiciones meteorológicas, se espera una jornada intensa, con buen marco de público y un clima de máxima tensión deportiva. Solo dos equipos quedarán en pie tras esta serie, con la ilusión intacta de levantar el trofeo.

El Torneo “A” entra en su recta final y nadie quiere quedarse afuera.