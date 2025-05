Jonathan Martini advirtió por lluvias “impensadas” y activó el plan de contingencia en Nueve de Julio

En Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, Jonathan Martini, Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Nueve de Julio, se refirió al complejo panorama climático que atraviesa la región y detalló las medidas adoptadas tras la última reunión del Comité de Crisis.

“El pronóstico actualizado a las 6:08 marca un epicentro de lluvias para el viernes por la noche y sábado a la madrugada. En 72 horas se espera una acumulación de entre 120 y 140 mm, algo totalmente impensado para esta época del año”, señaló Martini.

Lluvias acumuladas y preocupación

Con más de 850 mm ya caídos en lo que va del año, el distrito se encamina a superar los 1.000 mm sólo en menos de seis meses del año, cuando el promedio anual ronda los 750-800 mm. “Esto supera cualquier previsión. Es una sorpresa no grata”, expresó el funcionario.

Frente a este escenario, Defensa Civil municipal activó un plan de contingencia que involucra a todas las áreas operativas: servicios públicos, desarrollo social, bomberos voluntarios del distrito y autoridades de las localidades como Facundo Quiroga, Dudignac, Morea y La Niña, donde se concentra el trabajo más intenso, además del resto de las localidades.

Recomendaciones clave para la población

Martini pidió a los vecinos evitar sacar basura durante los días de tormenta para no obstruir bocas de tormenta ni pluviales, y no circular por calles anegadas. También recordó que no se prevén granizo ni ráfagas severas, pero sí vientos de hasta 80 km/h que podrían estacionar el frente de tormenta.

“Apelamos a la empatía. El oleaje que genera un auto puede hacer entrar agua en las casas. Son pequeños gestos que ayudan mucho”, destacó.

Números útiles ante cualquier emergencia:

Defensa Civil: 103

Bomberos Voluntarios: 911

Centro de Monitoreo Municipal (24 hs): 610008

Formación y gestión a largo plazo

El director también explicó que las capacitaciones en emergencia y primeros auxilios —tradicionales en la gestión local— se vieron demoradas por el recambio de autoridades provinciales, pero ya comenzaron en mayo con un enfoque prioritario en emergencias climáticas. Más adelante se retomarán las actividades de RCP y asistencia a la comunidad en eventos masivos.

Finalmente, Martini hizo hincapié en un problema estructural: los basurales espontáneos en zonas urbanas. “Estamos trabajando con el sistema de containers en barrios para ordenar esta situación. Pero necesitamos la colaboración de todos”, concluyó.