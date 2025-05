El liderazgo femenino en la agricultura: más producción con menos impacto ambiental

En un contexto global marcado por el calentamiento climático, los métodos agrícolas sostenibles se han convertido en una prioridad para mitigar los efectos del cambio climático y preservar los recursos naturales. En este escenario, un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de científicos del HUN-REN Centre for Economic and Regional Studies y la Corvinus University of Budapest ha revelado un hallazgo sorprendente: las mujeres al mando de explotaciones agrarias en Hungría demuestran ser más eficientes en términos ambientales que sus homólogos masculinos, produciendo los mismos ingresos utilizando significativamente menos fertilizantes, pesticidas y energía.

Este estudio, realizado en colaboración con la University of Primorska y otras instituciones europeas, ha arrojado datos sorprendentes basados en miles de granjas húngaras entre 2015 y 2020. Los investigadores analizaron la base de datos Farm Accountancy Data Network (FADN), que rastrea los costos y beneficios de las explotaciones agrícolas. Tras evaluar el valor agregado generado por cada finca frente al gasto anual en insumos que afectan al medio ambiente, el estudio descubrió que las granjas dirigidas por mujeres alcanzaron un puntaje promedio de ecoeficiencia de 0,361, frente al 0,316 obtenido por las explotaciones lideradas por hombres. Aunque la diferencia parece pequeña, los investigadores aseguran que esta es estadísticamente significativa y representa un importante paso hacia políticas agrícolas más equitativas y sostenibles.

Ecoeficiencia: clave para una agricultura más verde

El concepto de “ecoeficiencia” es fundamental para entender los resultados del estudio. Aunque suena técnico, la idea es sencilla: se refiere a la capacidad de generar más ingresos agrícolas utilizando menos recursos que dañen al medio ambiente. En este estudio, los principales factores evaluados fueron el uso de fertilizantes, pesticidas y energía, pues son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Al analizar estos “ingresos verdes”, los científicos destacaron que las granjas lideradas por mujeres no solo utilizan menos insumos, sino que también lo hacen de manera más eficiente, lo que se traduce en menores impactos negativos en el entorno.

Los resultados apuntan a que no es el tamaño o el capital de las fincas lo que marca la diferencia en el desempeño ambiental. A pesar de que las mujeres suelen dirigir granjas más pequeñas y con menos recursos, su enfoque parece ser más eficiente. De hecho, la diferencia en ecoeficiencia se mantuvo constante en casi todos los escenarios probados, y en el 25% superior de las explotaciones agrícolas, la ventaja de las mujeres fue aún más significativa. En las fincas con peor desempeño, los hombres mostraron una ligera ventaja, lo que abre la posibilidad de fomentar el intercambio de buenas prácticas entre ambos géneros.

Estilos de gestión: un factor clave en el éxito

Al desglosar los resultados, los investigadores descubrieron que solo el 13% de la ventaja femenina se debía a factores observables, como el tamaño de la finca o la edad de los gestores. El restante 87% provenía de prácticas de gestión que aún no están suficientemente reflejadas en los números tradicionales. Estos incluyen un uso más racional de los insumos, la cooperación entre vecinos y una mayor disposición a adoptar tecnologías más limpias y sostenibles.

Esta ventaja en la gestión podría deberse a varios factores, entre ellos, el enfoque más conservador y cuidadoso de las mujeres en la toma de decisiones, así como su mayor disposición a probar nuevas tecnologías o métodos agrícolas que reduzcan el impacto ambiental. Además, las mujeres tienden a ser más colaborativas y a formar redes de apoyo con otras agricultoras, lo que contribuye a la eficiencia de las fincas.

El desafío generacional y las políticas públicas

Un hallazgo relevante del estudio es que, en general, las líderes rurales son más mayores que sus colegas masculinos, lo que plantea un desafío generacional para la sucesión en el sector agrícola. Esto resalta la necesidad urgente de apoyar la entrada de jóvenes agricultoras al mundo de la gestión rural, especialmente en un momento en que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático requieren una renovada visión del campo.

Los autores del estudio sugieren que políticas públicas que faciliten el acceso de las mujeres al crédito, la tierra y la asistencia técnica podrían generar ganancias tanto ambientales como económicas. A medida que el mundo avanza hacia la transición verde, es crucial que las agricultoras sean reconocidas por su papel en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los programas que promuevan el empoderamiento de las mujeres agricultoras no solo son una cuestión de justicia social, sino también una estrategia efectiva para garantizar un futuro agrícola más sostenible.

Reflexiones: de Hungría al mundo

Aunque los resultados provienen de un contexto específico como el de Hungría, sus implicaciones tienen una resonancia global. El estudio demuestra que la eficiencia en la producción agrícola no depende únicamente del tamaño de la finca o de los recursos disponibles, sino también de los métodos y estilos de gestión. En países tropicales, donde el uso desmedido de insumos tiene consecuencias más graves para el medio ambiente, los hallazgos pueden ser una inspiración para integrar a las mujeres en los esfuerzos de sostenibilidad agrícola.

Finalmente, el estudio destaca la importancia de factores más allá de los números: las redes sociales, las culturas locales y las preferencias de riesgo también juegan un papel fundamental en la toma de decisiones de los agricultores. A medida que los países se encaminan hacia una agricultura competitiva y libre de carbono, la pregunta ya no debería ser “¿quién produce más?”, sino “¿quién produce mejor para todos?”.

