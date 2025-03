Atlético Naón ganó y se escapa en la cima: Libertad derrotó a Once Tigres y ambos quedaron segundos

Se jugó esta tarde-noche la cuarta fecha de las revanchas de la fase I del Campeonato 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense, con una jornada que dejó importantes resultados, especialmente para los equipos visitantes, donde en tres de los cuatro cotejos, lograron victorias.

En el estadio “Granate” de San Agustín, Atlético Naón se llevó una sólida victoria por 2 a 0 frente al Deportivo San Agustín, en un partido arbitrado por Enrique Márquez. Los goles de la alegría del triunfo para el equipo de Naón fueron anotados por Marcelino Prol y Cristian Díaz, quienes pusieron al Rojo bien arriba en la tabla de posiciones, aumentando su ventaja a seis puntos sobre los equipos que lo siguen. Con esta victoria, el Atlético Naón se afianza en la punta del torneo.

Por otro lado, en el “Coqueto”, Libertad consiguió una victoria importante ante Once Tigres, también en un partido muy disputado que finalizó 3 a 2 a favor de los visitantes. El encuentro fue arbitrado por Sebastián Bravo y fue transmitido en vivo por Visión Plus, el canal oficial de YouTube de Cadena Nueve. Libertad comenzó con fuerza en el primer tiempo, donde Emiliano Miraglia y Maximiliano Zalazar anotaron para poner a su equipo 2 a 0 arriba y así fueron al descanso. Sin embargo, Once Tigres no se dio por vencido y salió con todo en la segunda mitad, logrando empatar el partido gracias a los goles de Vladimir Ascani y Enzo Monjada. A pesar del dominio de Once Tigres durante la gran parte de la segunda mitad, Libertad no se rindió y, en un contragolpe letal, Aarón Torres anotó el gol de la victoria, que dejó a su equipo en el segundo lugar de la tabla.

En otro encuentro, El Fortín dio la gran sorpresa de la jornada al derrotar a Atlético Quiroga por 1 a 0 en la Fortaleza Violeta. Michel Rodríguez (luego expulsado) anotó el gol del triunfo para el equipo visitante, que hizo un trabajo defensivo notable para frenar los intentos de Atlético Quiroga, que no pudo concretar ninguna de sus llegadas. El partido fue dirigido por Ignacio Brenna quien también le mostró la Tarjeta Roja a Bruno Silva de El Fortín que terminó con 9.

Finalmente, en el estadio Ramón N. Poratti, Atlético 9 de Julio empató 2 a 2 frente a Agustín Álvarez. El encuentro fue muy parejo, con el equipo local siempre por detrás en el marcador.

Agustín Álvarez se adelantó gracias a un gol de Tomás Gallo, pero Atlético 9 de Julio no tardó en responder, empatando con un tanto de Pablo Maccagnani. En la segunda mitad, Tomás Gallo volvió a marcar para Agustín Álvarez, poniendo a su equipo nuevamente en ventaja, pero cerca del final del partido, Bautista Sánchez logró el empate definitivo.

Síntesis de la jornada:

San Agustín 0 vs Atlético Naón 2

Once Tigres 2 vs Libertad 3

Atlético 9 de Julio 2 vs Agustín Álvarez 2

Atlético Quiroga 0 vs El Fortín 1

Resultados anteriores de la cuarta fecha:

Atlético French 6 – Dudignac 4

San Martín 2 – La Niña 0

Tabla de posiciones actualizada:

Atlético Naón : 38 puntos Once Tigres : 32 puntos Libertad : 32 puntos San Martín : 26 puntos Atlético 9 de Julio : 25 puntos Deportivo San Agustín : 21 puntos Atlético Quiroga : 17 puntos Atlético French : 17 puntos Agustín Álvarez : 16 puntos Atlético La Niña : 14 puntos El Fortín : 12 puntos Atlético y Social Dudignac : 6

Con esta fecha completada, Atlético Naón sigue liderando el torneo con una ventaja cómoda de seis puntos sobre sus perseguidores. Sin embargo, Once Tigres y Libertad no se dan por vencidos y seguirán luchando por la cima.