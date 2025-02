Alfonsín: “Para solucionar el problema de la inseguridad, todos tienen que ser serios y el Presidente no lo es”

En medio de un clima político marcado por la creciente preocupación por la inseguridad y las tensiones preelectorales, el candidato a diputado por el Frente Amplio por la Democracia, Ricardo Alfonsín, lanzó fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei, cuestionando tanto su gestión en materia de seguridad como sus recientes declaraciones sobre el tema. Según Alfonsín, los dichos de Milei no solo son irresponsables, sino que reflejan un “escaso compromiso con la República, con el Federalismo y con la democracia”, además de una tendencia cada vez más evidente hacia un estilo de liderazgo autoritario.

Alfonsín no ahorró calificativos al referirse a las palabras del presidente, que en diversas ocasiones ha hecho referencia a la inseguridad como una de sus principales preocupaciones en su gestión. Para el referente del radicalismo, estas declaraciones son “muy graves” y responden más a una estrategia de marketing político que a un genuino interés por resolver los problemas del país. “Las declaraciones del Presidente son una prueba más de su deriva autoritaria, de su falta de compromiso con el verdadero federalismo”, afirmó Alfonsín. Y

En este sentido, el candidato a diputado también hizo un severo reproche por lo que considera una actitud desinterés por parte del Presidente hacia la provincia de Buenos Aires, particularmente en lo que respeta a la deuda histórica que la Nación mantiene con esta jurisdicción. “La Nación le debe 8 billones de pesos a la Provincia de Buenos Aires. En materia de seguridad, le adeuda 750 mil millones de pesos. ¡El presidente es un desfachatado! La seguridad le importa un pito. Sólo le importa complicar la gestión de la Provincia y responsabilizar al gobernador, todo por razones elec

En relación a los índices de criminalidad, el exdiputado recordó que, aunque la inseguridad sigue siendo un tema grave, las estadísticas más recientes muestran una disminución en los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, especialmente si se compara con los números del período de María Eugenia Vidal, quien gobernó la provincia entre 2015 y 2019. “Los números de homicidios dolosos han bajado en comparación al período de Vidal. Sin embargo, hay claramente una campaña al respecto.

No obstante, el candidato a diputado reconoció que, a pesar de la disminución de las cifras, la inseguridad sigue siendo uno de los problemas más graves y urgentes que enfrenta la sociedad argentina. “Claro que el problema de la inseguridad es muy grave. Pero lo primero que tenemos que hacer para solucionarlo es ser serios y no demagógicos”, afirmó. Según Alfonsín, el abordaje de la inseguridad no puede reducirse a discursos vacíos ni a promesas electorales, sino que requiere de un enfoque serio y responsable que se ocupe de las causas estructurales del problema.

En su opinión, la pobreza extrema y la marginación social son algunas de las principales raíces de la violencia y la inseguridad, y cualquier intento por solucionar este flagelo debe tener en cuenta estas problemáticas. “Sin perjuicio de las decisiones que hay que tomar, debemos ser conscientes de que es difícil terminar con la inseguridad si no abordamos una de sus principales causas: la extrema pobreza y la marginación”, expresó Alfonsín, al tiempo que destacó que la política actual del gobierno nacional no solo no aborda estos problemas, sino que los agrava. “El presidente trabaja para lo contrario. Puede que lo que digo no resulte demasiado simpático, pero es así”, insistió.

Para el referente del Frente Amplio por la Democracia, las políticas de Milei están orientadas a profundizar las desigualdades sociales y no contribuyen a crear las condiciones necesarias para un verdadero cambio en la seguridad del país.

Finalmente, Alfonsín hizo un llamado a todas las fuerzas políticas democráticas ya los gobernadores de las provincias para que se unan en defensa de los valores republicanos y del federalismo, repudiando las declaraciones del Presidente y exigiendo un enfoque más serio y respetuoso hacia los problemas que atraviesan las distintas regiones del país. “Las fuerzas políticas democráticas y los gobernadores deben manifestar su más categórico repudio a las declaraciones del Presidente, en defensa de la República, del federalismo y de la democracia”, concluyó el candidato.