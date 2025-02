Mariano Navone se quejó por la organización del ATP 500 de Río: “Me re cagaron”

El tenista nuevejuliense, Mariano Navone (46°) elevo una queja a las autoridades de la ATP 500 de Río, luego de la derrota en octavos de final frente a su compatriota Sebastián Báez (31°), con un marcador de 6-4, 1-6 y 6-3.

Esta eliminación temprana no solo significó el adiós del torneo, sino que también le costará una importante pérdida de puntos en el ranking, ya que caerá al puesto 64° de la clasificación mundial.

El tenista nacido en la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio que este domingo cumplirá 24 años, se quejó de la falta de descanso entre sus partidos de singles y dobles, algo que, según él, afectó su rendimiento. “Depende un poco de cómo te pongan en las secciones. A mí me re cagaron acá. Me hicieron jugar martes dos partidos, miércoles dos partidos, que no existe”, se quejó el argentino, visiblemente molesto por la programación del ATP 500 Rio.

Luego de haber alcanzado la final en 2024, Navone no logró repetir su destacada actuación en el polvo de ladrillo brasileño. A pesar de la derrota, el argentino mostró su carácter y reflexionó sobre el encuentro en la zona mixta: “Hubo chances para los dos, estuvo muy parejo. Se me está complicando cerrarlo en los sets decisivos. Lo más importante es seguir buscando el mejor nivel. Hoy estoy más atrás en el ranking, pero soy mejor jugador”, expresó con determinación, dejando en claro que su objetivo sigue siendo mejorar su rendimiento a pesar de las adversidades.

Sin embargo, el joven de Nueve de Julio, explicó que esta organización de los partidos no es la adecuada para los jugadores, especialmente cuando se trata de competir en ambas modalidades, singles y dobles. “Esas son cosas de la organización, que pone determinados partidos en ciertos horarios. Terminaron jugando los últimos dos finalistas del Río Open en la cancha 1”, comentó, refiriéndose al horario en que se programaron sus encuentros.

El tenista también aclaró que ya había elevado su queja ante la organización del torneo, pidiendo que se tuviera en cuenta su solicitud de comenzar su participación en el torneo a principios de semana: “levanté mi queja por jugar cuatro veces en 48 horas”, relató, visibilizando la carga física que implica jugar tantos partidos en tan poco.