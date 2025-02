Ganó Atlético Naón 4 a 0 a El Fortín y sigue puntero

Este sábado arrancó la tercera fecha de las revanchas del Torneo A de la temporada 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense, con encuentros que dejaron a los equipos líderes mostrando su poderío ofensivo. El día comenzó con dos encuentros centrales que terminaron en goleadas para los equipos de arriba, quienes continúan firmes en su lucha por el campeonato.

Atlético Naón goleó a El Fortín por 4 a 0

El primer partido de la jornada se jugó a las 18:00 en el estadio de la Avenida Almirante Brown, donde Atlético Naón mostró su contundencia al derrotar por un claro 4 a 0 a El Fortín. Los goles del CAN fueron anotados por José Tamburelli, quien marcó dos tantos, uno de ellos desde el punto de penal, y Agustín Martínez, quien también anotó en dos ocasiones. El partido estuvo a cargo del árbitro Jonatán Crivelli, quien dirigió sin mayores inconvenientes.

Once Tigres no dio tregua en Dudignac

En el siguiente encuentro, Once Tigres viajó a Dudignac para enfrentar a Atlético y Social, y no tuvo piedad, goleando por 5 a 0. El conjunto visitante estuvo inspirado en ofensiva, con goles de Vladimir Ascani, Joel Smith (quien anotó en dos oportunidades), Emmanuel Samprogna y Enzo Monjada. La dirección arbitral estuvo a cargo de Juan Carlos Morales, quien controló el encuentro sin complicaciones.

La jornada continúa en La Niña

El tercer partido de la jornada se disputó desde las 20:30 en el estadio “Coqueto” Abel del Fabro, donde Atlético La Niña recibió a Atlético 9 de Julio. Este partido fue dirigido por Walter Medrano y la visita se llevó los tres puntos con goles de Pablo Maccagnani, de penal, Pedro Casey. Ganó 2 a 0.

Resultados de la fecha:

Sábado:

El Fortín 0 – Atlético Naón 4

Atlético y Social Dudignac 0 – Once Tigres 5

Atlético La Niña 0 – Atlético 9 de Julio 2

Domingo: La jornada continuará el domingo con tres partidos que prometen mucha emoción.

Libertad vs Atlético Quiroga (18:00)

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Vicente Cusatti, con el arbitraje de Enrique Márquez.

Atlético San Martín vs Deportivo San Agustín (18:30)

A media hora de diferencia, San Martín recibirá a Deportivo San Agustín en el estadio Santiago Noé Baztarrica, con la conducción arbitral de Sebastián Bravo.

Agustín Álvarez vs Atlético French (20:30)

Finalmente, a las 20:30, en el estadio “Rojo” Antonio Crosa, Agustín Álvarez se enfrentará a Atlético French, bajo la supervisión del árbitro Julio Márquez.

Cerrando la fecha, los equipos de la parte alta de la tabla siguen demostrando su calidad en este competitivo Torneo A.

Tabla de posiciones actualizada: