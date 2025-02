Con respaldo a Axel Kicillof nace en la provincia el ‘Movimiento Derecho al Futuro’

El peronismo se enfrenta a un desafío histórico en un momento crítico para la Argentina. El país atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, fruto de un modelo de ajuste y crueldad promovido por el actual Gobierno Nacional de Javier Milei, que se basa en la especulación financiera, la concentración de la riqueza y la entrega de intereses nacionales a actores extranjeros.

Ante este panorama, se lanza en la provincia de Buenos Aires el ‘Movimiento Derecho al Futuro’ en respaldo a la candidatura de Axel Kicillof, y es ante la necesidad de reconstruir un proyecto político y social que dé respuesta a los desafíos de los trabajadores, la producción, los estudiantes, los comerciantes, los profesionales y todos los sectores que han sido históricamente marginados es urgente. El peronismo, como movimiento histórico, tiene la responsabilidad de liderar esta construcción, recuperando su esencia popular, amplia, nacional y federal.

Es fundamental entender las razones de la derrota sufrida por el peronismo en las elecciones nacionales ya partir de ahí, actualizar sus propuestas con miras al futuro. Es hora de reconstruir un proyecto colectivo que tenga como base la justicia social, la igualdad y el desarrollo económico con equidad. El peronismo debe abrir un espacio de debate interno, sin temor a la autocrítica, con el objetivo de reorientar su agenda hacia las mayorías, aquellas que históricamente han sido la fuerza que ha llevado adelante las transformaciones.

En este contexto, se destaca la labor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Axel Kicillof. La Provincia se ha convertido en un bastión de resistencia frente al abandono del gobierno nacional, buscando paliar los efectos devastadores de un modelo económico desregulado que solo beneficia a los sectores más poderosos.

A través de políticas públicas claras, con transparencia y compromiso con el pueblo, el gobierno provincial demuestra que es posible otra forma de gobernar, una que prioriza el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de los sectores productivos y laborales.

Es fundamental que el peronismo vuelva a ser el motor de una gran fuerza social y política, una que representa a los trabajadores, a los sectores productivos, a la ciencia, la educación, la cultura y que defiende los intereses nacionales. Solo a través de un peronismo fuerte, amplio y unido, con sus raíces firmemente plantadas en el pueblo, se podrá forjar un país más justo, solidario y con verdaderas oportunidades.

El pueblo y la patria necesitan de un peronismo que abrace al pueblo y enfoque sus energías a reconstruir el sueño colectivo de una patria justa, libre y soberana.

Hacia allá nos dirigimos, derecho a un futuro mejor.

Julio Alak, intendente de La Plata, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, Mario Ishii, intendente de José C. Paz, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, Mario Secco, intendente de Ensenada, Fernando Moreira, intendente de San Martín, Juan José Mussi, intendente de Berazategui, Federico Achaval, intendente de Pilar, Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó, Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, Lucas Ghi, intendente de Morón, Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz, David Angueira, intendente de Punta Indio, Facundo Diz, intendente de Navarro, Ricardo Alessandro, intendente de Salto, Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué, Mauro Poletti, intendente de Ramallo, Germán Lago, intendente de Alberti, Juan Manuel Álvarez, intendente de Ranchos, Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales, Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, María Celia Gianini, intendenta de Carlos Tejedor, Juan de Jesús, intendente del partido de La Costa, Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez, Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, Carlos Ferraris, intendente de Leandro N. Alem, Walter Wischnivetzky, intendente de Mar Chiquita, Alfredo Fisher, intendente de Laprida, Sergio Barenghi, intendente de Bragado, Arturo Rojas, intendente de Necochea, Ariel Sucurro, intendente de Salliqueló, Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen, Francisco Echarren, intendente de Castelli, Alejandro Acerbo, intendente de Daireaux, Sebastián Walker, intendente de Pila, José Nobre Ferreira, intendente de Guaminí, Carlos Rocha, intendente de General Guido, Héctor Olivera, intendente de Tordillo, Hugo Yasky, Diputado Nacional, Daniel Gollán, Diputado Nacional, Julio Pereyra, Diputado Nacional, Victoria Tolosa Paz, Diputada Nacional, Juan Marino, Diputado Nacional, Santiago Cafiero, Diputado Nacional, Brenda Duarte, Diputada Nacional, Pedro Borgini, Senador Provincial, Ayelén Durán, Senadora Provincial, Carlos Cuto Moreno, Diputado Provincial, Susana González, Diputada Provincial, Gustavo Pulti, Diputado Provincial, Mariana Larroque, Diputada Provincial, Naldo Brunelli, Diputado Provincial, Lucia Iañez, Diputada Provincial, Liliana Pintos, Diputada Provincial, Ricardo Rollieri, Diputado Provincial, Laura Aloisi, Diputada Provincial, Ana Luz Balor, Diputada Provincial, Viviana Guzzo, Diputada Provincial, Alberto Descalzo, Presidente PJ Ituzaingó, Gildo Onorato, Presidente del Partido La Patria de los Comunes, La Patria es el Otro, Movimiento Mayo, Patria y Futuro, Somos Barrios de Pie, Agrupación Eva Perón, Corriente Nacional de la Militancia, Corriente Peronista 13 de Abril, Corriente Militante Lealtad, Kolina Buenos Aires, Descamisados, FETRAES, CNCT, Peronismo de la Soberanía, Camino a la Victoria, Partido Piquetero, Corriente Nacional Martín Fierro, Movimiento Territorial de Liberación, Frente Barrial de la CTA, Frente Social Peronista, Renacer Peronista, Agrupación 17 de Noviembre La Rucci, Partido Comunista Buenos Aires, Los Irrompibles Buenos Aires, La Capitana, Encuentro Peronista, Frente Federal Los Pueblos, EPIKA, Frente 25 de Mayo, Movimiento Unidad Peronista, Movimiento Territorial Jauretche, Corriente Néstor Kirchner, FORJARTE, Frente de Trabajadores Peronistas, Peronismo en Desarrollo, Frente Martín Miguel de Güemes, Fuerza Colectiva, Instituto Federal Peronista, La Néstor, La 20V, La Soberana, Oktubre Corriente Militante, Voluntad Popular, Agrupación Avanti Morocha, La Lupin, Mil Flores, UTPE, Sumando por Argentina, Agrupación Tupac Amaru, Frente Patria Migrante, FUNCAT, Populismo K, Frente Unidad Peronista, FECOOPBA, Agrupación 24 de Junio, Frente Justicia Social, FUOPE, Agrupación Centenario, Frente Social la Nueva Independencia, Agrupación Nacional Peronista Revolucionaria, Movimiento Octubres, Peronismo 26 de Julio, Movimiento Compromiso Social, La Néstor Kirchner, Frente SI, Proyecto Sur, Movimiento de Trabajadores Organizados, Agrupación 30 de Octubre, Movimiento Popular para la Victoria, Organización para la Liberación Argentina, Frente Social Migrante, Vertiente Social Peronista, Movimiento 26 de Julio, Migrar no es un Delito, SURGE Movimiento Nacional, COMUNA, Un Grito de Corazón, La Walsh, Agrupación Arturo Jauretche, Palermo K, Movimiento La Social, CNP, Movimiento Peronista Auténtico, Manuel Belgrano, Movimiento Territorial Agustín Tosco, Asamblea de Flores, Movimiento Federal Belgrano, Patria Popular, Desborde Educativo, Amanecer Peronista, La Marcha, Causa Popular, La Hebe de Bonafini, PASEN, Agrupación Pensamiento y Acción, Corriente Nacional y Popular, La Mugica, Nueva Generación, Cristina Militante, Patria Peronista, Agrupación Político-Empresaria Ministro Gelbard, Movimiento La Social, Proyecto Perón, La Defensoría de los Laburantes, Agrupación Kumpas, Casa de Todos Cañuelas, Ateneo Néstor Kirchner Florencio Varela.

CGT, CTA T, CTA A, Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, 62 ORGANIZACIONES, FEMPINRA, FATICA, FEGEPPBA, Federación de Sindicatos de Trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires, Federación Nacional de Peones de Taxis, Federación Gráfica Bonaerense, Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), FATEL Federación Argentina de Telecomunicaciones, FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República, FOEESITRA – Federación de las Telecomunicaciones y las TIC, Confederación De Educadores Argentinos (Cea), Federación gremial del personal de la industria de la Carne y sus derivados, Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, FATFA Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, UOMRA Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, SEIVARA, STIA – Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines), SI.UN.FLET.RA Sindicato único de Fleteros de la República Argentina, SOEME, SOCRA, SADOP, ATE PBA, SUTEP, Sindicato Jerárquicos de Comercio, UTICRA, SUETRA, UATRE, AAA (Asociación Argentina de Aeronavegantes), SOMU (Sindicato Obreros Marítimos Unidos), Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina), SEAMARA Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato De Guincheros, AOMA – Asociación Obrera Minera Argentina, SATSAID Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, AMS – Asociación gremial empleados de administración, maestranza y servicios de Casinos Provinciales, UPJET – Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, Sindicato Químicos de Pilar, Sindicato de la Carne GBA, UOMA – Unión Obrera Molinera Argentina, STIHMPRA- Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina, AMET, Asociación de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicacones, UDOCBA, ATE Astilleros Río Santiago, AGPMNHRA Asociación gremial del personal del Mercado Nacional de Hacienda, SUTEBA, AJB, CICOP, Asociación del Personal Aeronáutico – APA, Luz y Fuerza MDP, SIGURA – Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina, AAA – Asociación Argentina de Actores, SUTEPA sindicato unido de trabajadores y empleados de PAMI, ADUM -Agremiación Docente Universitaria Marplatense, Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada, Sindicato Químicos de Pilar, OETSYLRA Sindicato de Tintoreros, SOSBA Sindicato de obras Sanitarias PBA, SSP Sindicato de salud pública PBA, APOC – Asociación de organismos de control PBA, AERI- Asociación de empleados de renta e inmobiliaria- ARBA, Sindicato Gráfico Platense, SUETRA- Sindicato único de trabajadores técnicos de la educación, Sindicato del Gas, APL- Asociación del Personal legislativo PBA, AMRA -Asociación de Médico Rep. Arg. PBA- nacional, AJAMOP- Obras Públicas, Sindicato Mensual del Hipódromo de La Plata, SOEIA ACEITEROS Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite, Asociación empleados conductores de Taxi La Plata, Asociación de Trabajadores de Combis, Charters, Minibus y Afines de la Rep. Argentina, Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina, Asociación del Personal de los Organismos de Control, Seccional Control Pcia. Bs. As, Asociación Sindical Unida de Recicladores, SUTAT – Sindicato Único de Trabajadores de Atención Telefónica, SEEN – Sindicato de Electricistas Electronicistas Navales, APHARA – Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina, SUPASO – Sindicato Único de Salud Ocupacional, SUTCA – Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos, SUTCAPRA – Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina, SUTCAPRA -Provincia de Buenos Aires, UOLRA Ladrilleros, Asociación de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la República Argentina, ADUNA- Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, ADIUNPAZ – Asociación de Docentes Universitarios, ADIUNGS – Asociación de Docentes Universitarios, ADEIUNAJ – Asociación de Docentes Extensionistas e Investigadores de la UNAJ, ATUNAJ Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche), ATUNQ (Asociacion de Trabajadores de la Universidad Nacional De Quilmes), ATUNNOBA (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires), ATUNPAZ (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de José C. Paz), APUNSAM (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Martín), ATUNH (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Hurlingham), APUNTREF (Asociación el Personal de la Universidad Nacional de Tres de Febrero), APULZ (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora), ATUNCPBA (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.), APUNM (Asociación Personal de la Universidad Nacional de Moreno), APUNO (Asociación Personal de la Universidad Nacional del Oeste), SOM- Sindicato Obreros Marroquineros, AGTSyP – Metrodelegados, SOECC – Sindicato de Obreros y Empleados de Casas Cosignatarias, Sindicato Farmacia Pergamino, SEF – Sindicato Farmacia La Plata, Asociación Empleados de Farmacia de la Región Olavarría, Sindicato de Trabajadores de Farmacia Pehuajó, Sindicato Farmacia Chivilcoy, ADEF – Asociación de Empleados de Farmacia Bahía Blanca, SITFAR Capital sindicato de empleados y empleadas de Farmacia de Mar del Plata, U.O.E.M.B. Unión Obreros y Empleados Municipales de Berisso, ATILRA Secc. Gral Rodriguez, ATILRA Secc. Cañuelas, ATILRA Secc. Trenque Lauquen, ATILRA secc. Junin, UOM SAN MIGUEL, UOM SAN NICOLAS, UOM Vicente López, UOM TRES DE FEBRERO, UOM seccional LA PLATA, UOM ZARATE CAMPANA, UOM MORÓN, AOMA OLAVARRIA (Asociación Obrera Minera de la República Argentina Seccional Olavarría), Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro, FESIMUBO – Municipales de Lomas De Zamora, Sindicato de empleados municipales de Lincoln, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata SOEMLP, Sindicato de trabajadores municipales de Olavarría STMO (Adheridos a Fesimubo), SURYA MATANZA, SUTEP – La Matanza -, ATSA Zona Norte, UPSRA (Union Personal de la Seguridad) La Matanza, SADOP MATANZA, JUVENTUD SINDICAL CGT LA MATANZA, SECEIC – Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero (CTA A), Sindicato de Enpleados de Vialidad Nacional- Pcia. de Bs As, Sindicato Argentino de la manufactura del Cuero, CGT REGIONAL LOMAS DE ZAMORA, CGT REGIONAL TRES ARROYOS, CGT REGIONAL LA PLATA, BERISSO, ENSENADA, BRABDSEN, GRAL PAZ Y PUNTA INDIO, CGT REGIONAL DEL OESTE, CGT REGIONAL LA MATANZA, CGT REGIONAL PARTIDO DE LA COSTA, CGT REGIONAL SAN NICOLÁS RAMALLO, CGT REGIONAL BAHÍA BLANCA, CGT REGIONAL SAN MARTIN, TRES DE FEBRERO, SAN MIGUEL, MALVINAS, JOSÉ C. PAZ, CGT REGIONAL LAS FLORES, CGT REGIONAL LANÚS AVELLANEDA, CGT REGIONAL DEL TUYÚ, CGT REGIONAL NECOCHEA, CGT REGIONAL BOLIVAR DAIREAUX, CGT REGIONAL AZUL, CGT REGIONAL PERGAMINO, ARRECIFES, COLÓN, ROJAS, SALTO, CAPITÁN SARMIENTO, CGT REGIONAL COLÓN, CGT REGIONAL CHIVILCOY, CGT REGIONAL CHASCOMÚS, CGT REGIONAL MERCEDES, NAVARRO, SAN ANDRES DE GILES, CGT REGIONAL CAÑUELAS, LOBOS, MONTE; CGT REGIONAL ZARATE CAMPANA ESCOBAR; CGT REGIONAL ZONA NORTE, CGT REGIONAL 9 DE JULIO, CGT REGIONAL OLAVARRÍA, 62 Organizaciones Generales Línea Fundadora La Matanza, 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS Regional San Isidro, 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS Regional Ezeiza, 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS Regional Lanús, 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS Regional Cañuelas, 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS REGIONAL SAN FERNANDO, 62 ORGANIZACIONES GREMIALES PERONISTAS REGIONAL VICENTE LÓPEZ, CTA T Regional Avellaneda, CTA T Regional Berazategui, CTA T Regional Florencio Varela, CTA T Regional La Matanza, CTA T Regional Lanús, CTA T Regional Lomas de Zamora, CTA T Regional Pilar, CTA T Regional Quilmes, CTA T Regional Alte. Brown, Presidente Perón; CTA T Regional Brandsen – San Vicente; CTA T Regional Cañuelas- Lobos; CTA T Regional Chascomús – Castelli – Dolores -Lezama – Tordillo – G. Guido – Maipú; CTA T Regional Chivilcoy – Alberti – Chacabuco; CTA T Regional Esteban Echeverría – Ezeiza; CTA T Regional Exaltación de la Cruz – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – San Antonio de Areco; CTA T Regional General Belgrano – G. Paz – Pila – San Miguel del Monte – Las Flores; CTA T Regional General Las Heras – Navarro; CTA T Regional G. Pueyrredón – Balcarce – G. Alvarado – Mar Chiquita; CTA T Regional G. San Martín – Tres de Febrero; CTA T Regional Junín – Bragado – G. Arenales – G. Viamonte – Alem; CTA T Regional Laprida – B. Juárez – G. Chaves – G. La Madrid – C. Pringles – Tres Arroyos; CTA T Regional La Plata – Berisso – Ensenada – Magdalena – Punta Indio; CTA T Regional Luján – Mercedes – San Andrés de Giles – Suipacha – G. Rodriguez; CTA T Regional Moreno – Merlo – Marcos Paz; CTA T Regional Morón – Hurlingham – Ituzaingó; CTA T Regional Necochea – Lobería – San Cayetano; CTA T Regional Olavarría – 25 de Mayo – Azul -Bolívar – General Alvear – Roque Pérez – Saladillo – Tapalqué; CTA T Regional Patagones; CTA T Regional Partido de la Costa – G. Lavalle – Pinamar – G. Madariaga – Villa Gesell; CTA T Regional Pehuajó – Nueve de Julio – C. Casares – C. Tejedor – H. Yrigoyen; CTA T Regional Pergamino – Arrecifes – Colón – Rojas – Salto; CTA T Regional Rauch – Tandil – Ayacucho; CTA T Regional Saavedra – Puán – Tornquist – C. Suárez – A. Alsina; CTA T Regional San Miguel – Jose C. Paz – Malvinas Argentinas; CTA T Regional San Nicolás – Ramallo; CTA T Regional San Isidro – San Fernando – Tigre – Vicente López – Escobar; CTA T Regional Trenque Lauquen – Ameghino – G. Villegas – Lincoln – Rivadavia; CTA T Regional Tres Lomas – Salliquello – Pellegrini – Guaminí – Daireaux; CTA T Regional Villarino – C. Rosales – C. Dorrego – Monte Hermoso – Bahía Blanca; CTA T Regional Zarate – Campana – San Pedro – Baradero; CGT Córdoba; CGT Regional Córdoba; Plenario CGT Córdoba CTA-A y Cta-T y otras organizaciones; CGT REGIONAL BELL VILLE – CORDOBA; CGT Regional Villa María Córdoba; CGT REGIONAL LA RIOJA; CGT regional Gualeguaychú – Entre Ríos; CGT Valle Inferior Chubut y Puerto Madryn; CGT regional General Pico y Zona Norte – La Pampa; CGT Regional Tucumán; SURAR – Sindicato Unión de Recicladores y Afines al Reciclado – Tucumán; CGT Cañada de Gómez – Santa Fe; CGT Río Negro Zona Atlántica; CGT Regional – Misiones; CGT Saúl Ubaldini – Comodoro Rivadavia, CHUBUT; CGT REGIONAL CONCORDIA, Entre Ríos; CGT CORRIENTES; CGT CHACO; CGT CATAMARCA; CGT regional Colón, ENTRE RIOS; Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de SANTA FE (FESTRAM); Cooperativa 17 de Noviembre, SALTA; 62 ORGANIZACIONES SALTA; Union Nacional de de Clubes de Barrio; Mesa Sindical Bahía Blanca; Mesa Intersindical De Tandil (CGT, CTA, MIT); Frente Sindical Carlos Costello. Lomas de Zamora; Frente Sindical Eva Perón. Lanús; Frente Sindical Cañuelas; Jubilados Activos Fraternidad- Fraternidad La Matanza; Agrup. Fuerza Argentina; Frente Político Sindical Alberto Balestrini, La Matanza; Frente Sindical Peronista Pilarense.