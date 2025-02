Arranca la tercera fecha de las revanchas y el CAN que viaja al césped de la Avda. Almte. Brown

Este sábado 22 de febrero se dará inicio a la tercera fecha de las revanchas del Torneo A de la temporada 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense, una jornada clave en el desarrollo del campeonato que se disputará en el fin de semana, con encuentros interesantes y de alta competencia.

La jornada comenzará a las 18:00 horas en el Estadio de la Avenida Almirante Brown, donde El Fortín, actualmente en la ante última posición de la tabla, recibirá a Atlético Naón, líder indiscutido con 32 puntos.

El conjunto local viene de una serie de resultados adversos y necesita sumar urgentemente para alejarse de los puestos más bajos de la clasificación, mientras que Atlético Naón, que ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo, buscará mantener su distancia en la cima de la tabla y acercarse aún más a la consagración. El árbitro encargado de impartir justicia en este cotejo será Jonatan Crivelli.

A las 19:00, en el Estadio Dr. Sampietro, Atlético y Social Dudignac se enfrentarán a Once Tigres en un partido muy esperado. Ambos equipos se encuentran, el local ultimo y la vista quiere trepar a lo más alto de la tabla. Once Tigres, con 26 puntos, necesita sumar de a tres para no perder el ritmo del punteros, mientras que El Albirrojo, con 6 puntos, busca salir de esa incomoda ubicación. El árbitro será Juan Carlos Morales, quien estará encargado de dirigir el encuentro.

A las 20:30, en el “Coqueto” Abel del Fabro, Atlético La Niña recibirá a Atlético 9 de Julio en otro partido de suma importancia para ambos. El equipo local, con 14 puntos, se encuentra en parte baja de la tabla y buscará una victoria para mejorar su posición, mientras que el Atlético 9 de Julio, con 21 puntos, también necesita seguir subiendo para demostrar porque es acreedor de tantos triunfos y trofeos. Walter Medrano dará a cada uno lo suyo, al decidir cada fallo arbitral.

La acción seguirá este domingo 23 de febrero, cuando a las 18:00 horas, Libertad reciba a Atlético Quiroga en el Estadio Vicente Cusatti. Los de Libertad, con 26 puntos, están en la parte alta de la tabla y buscarán tres puntos vitales para seguir en la pelea por los primeros lugares. Por su parte, Atlético Quiroga, con 17 puntos, se encuentra en una situación complicada lo que hace que salga a ganar. El árbitro será Enrique Márquez, quien estará encargado de dirigir el encuentro.

Y media hora después, en el Estadio Santiago Noé Baztarrica, bajo el arbitraje de Sebastián Bravo, San Martín se enfrentará al Deportivo San Agustín.

Este será otro duelo importante en la parte media de la tabla, donde ambos equipos luchan por mantenerse en la pelea por los primeros puestos. San Martín, con 21 puntos, necesita sumar para no perder terreno, mientras que Deportivo San Agustín, con 20 puntos, busca acercarse a los equipos que se encuentran más arriba, como estuvo en la primera mitad de la fase I.

Y a las 20:30, en el Estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez se enfrentará al Atlético Francés, bajo el arbitraje de Julio Márquez.

Este será un partido crucial para los dos equipos, con Agustín Álvarez, con 16 puntos, buscando seguir sumando para mantenerse en la mitad de la tabla, mientras que el Atlético French, con 11 puntos, necesita urgentemente una victoria para no hundirse aún más en la tabla.

Tabla de posiciones actualizada: