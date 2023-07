En Nueve de Julio se elige entre aire, fuego y los números 4 y 7

La disputa para gobernar el distrito de Nueve de Julio a partir de diciembre venidero está entre tres personas con posibilidades ciertas de asumir la representación de la voluntad popular.

Y desde el mes de agosto, hecho el cómputo de la elección Primaria Abierta Simultanea y Obligatoria – PASO – las urnas habrán determinado quien queda en el frente Juntos por el Cambio. Y desde entonces se reduce a dos las posibilidades concretas de esa gobernabilidad, ya que está la postulante de Unidos por la Patria.

Desde la antigüedad, la astrología y la numerología han tenido gravitación en las personas.

La carta natal, por ejemplo, hace un paneo sobre la personalidad, comportamiento y rasgos psicológicos de cada ser. También permite descubrir cuáles son las áreas específicas de interés de una persona, teniendo en cuenta sus debilidades y fortalezas.

En este contexto, haremos referencia genéricamente, a aspectos de las candidaturas para suceder a Mariano Barroso.

Y hablaremos desde los signos.

María Elena ‘Male’ Defunchio, es de aries. -Unión por la Patria-

María José Gentile, de leo. – Por la Fuerza del Cambio –

Ignacio Palacios, de gémenis. – Juntos-UCR –

Se los ubicó por orden alfabético.

Géminis es un signo mutable que forma parte del elemento aire; se le dice de los gemelos, porque su carácter es doble y bastante contradictorio por complejo.

En tanto, quienes son de Leo se caracterizan por ser entusiastas, creativos y muchas veces comprensivos con las circunstancias de los demás; les gusta la aventura y correr riesgos. Eso los motiva a desafíos que suelen resolver favorablemente por su ductilidad en la selva en la cual se desenvuelven.

A su vez, las personas de Aries se determinan por ser rebosantes de energía y entusiasmo; avanzadas y aventureras, adoran la libertad, los retos y las nuevas ideas.

Ambas, son fuego y el aire suele reavivarlo, dándoles más intensidad.

La astrología también muestran a los geminianos como personas capaces de adaptarse con facilidad y rapidez a todo, pero por otra pueden resultar hipócritas.

A quienes son de Leo, también se caracterizan por tener un elevado concepto de todo, especialmente, de sí mismos, por eso huyen de la vulgaridad.

Estos estudios expresan que los de Aries son de acción rápida y confían en su poder, por eso no pierden el tiempo pensando en problemas, de hecho, su manera de resolverlos es la acción.

Y la numerología hace también su aporte.

El gran Leonardo Da Vinci dijo una vez: “En los números se encuentra la explicación a todos los misterios”.

El candidato geminiano nació el 4 de junio de 1984. La fecha puesta en números da cinco.

Y coincidentemente, el numero de las dos candidatas que pueden convertirse en intendenta de Nueve de Julio por primera vez en su historia, por fuerzas políticas distintas, es el siete.

La postulante de Leo, nació el 30 de julio de 1977. Su numero es el 7.

Lo mismo ocurre con la candidata de Aries que nació el 13 de abril de 1979.

Veamos que dice el 5. Es un número que simboliza la soledad. Representa la evolución y el impulso para explorar nuevas experiencias. También simboliza el individualismo.

Por su parte el siete, es un número muy popular, se lo considera especial y mágico porque se compone del sagrado número 3 y del terrenal número 4. Aseguran que para Pitágoras el 7 era “el número perfecto”; Dante Alighieri lo usaba en sus obras; y la Biblia lo menciona con frecuencia.

A su vez, el cinco conlleva nuevas experiencias. Son personas creativas, curiosas y les encanta probar cosas nuevas.

También alcanza al cinco, la dificultad para conectar emocionalmente con otras personas, lo que no significa que no sean sensibles, – de hecho lo son -, pero no lo muestran porque no saben cómo hacerlo y temen sentirse abrumados.

Su impaciencia no les permite relajarse, lo que los lleva a desesperarse rápidamente.

A veces toman riesgos sin darse cuenta de las consecuencias. Son conscientes de ello, pero prefieren escuchar a su ego, que puede ser enfermizo y peligroso.

Y a quienes las sigue el siete, tienen una intuición profunda que las guía constantemente, y les suele ir muy bien.

Se considera el número de la sabiduría y la comprensión. También, es un símbolo de la persistencia, la constancia y el compromiso. Refleja la sabiduría, la espiritualidad, la conciencia y el poder. Asimismo, en la numerología, también se lo asocia con la protección y la seguridad.

Y el 13 de agosto, también serán números los que determinarán quien pasa las PASO rumbo a la elección de octubre donde se sabrá quien gobernará.