María José Gentile:’Mi gestión se caracterizará por el trabajo conjunto con las fuerzas vivas del distrito’

Esta mañana la Jefa de Gabinete y precandidata a Intendenta del Partido de Nueve de Julio María José Gentile, ‘Por la Fuerza del Cambio’ luego de haber oficializado el pasado sábado, la lista que la va a acompañar en las PASO, estuvo en Cadena Nueve y destacó que su gestión se caracterizará por el trabajo en conjunto con todos los sectores de la comunidad.

Además señaló que la lista, ya contienen a expresiones de esos sectores.

“Siempre veo el vaso vacío en lo que es la gestión. Yo defiendo esta gestión a muerte porque sé que ha transformado a Nueve de Julio con todo lo que se ha hecho (…) pero uno siempre va proyectando un poquito más”.

Con respecto al futuro de una posible gestión, Gentile contempla que “Jerarquizar el área de seguridad es uno de los proyectos necesarios”. Asimismo afirma en sus dichos que:

“No podemos esperar que el Estado resuelva todo y tampoco podemos esperar que las instituciones resuelvan cuestiones que tiene que resolver el propio Estado. El trabajo en conjunto es la clave; trabajo en conjunto para mirar problemáticas como tenemos con el tránsito, para mirar el crecimiento que tiene la ciudad, y para planificar”.

“El trabajo en lo que es materia de seguridad hay que reforzar, insisto en jerarquizar el área de seguridad. Lo que es materia de educación, complementar dos cuestiones que están siendo deficitarias no porque la escuela no lo pueda aportar sino porque la escuela tambien hoy tiene otras funciones más allá de lo pedagógico y lo educativo, sino que la coyuntura social no es la misma que hace 30 años atrás, tienen otras temáticas a resolver”.

En este sentido, se refirió a estos dos ejes educativos que tienen que ver tanto con las primarias infancias y con los adolescentes y adultos que quieran insertarse en el campo laboral. “El trabajo con el productivo tambien es importante, ya venimos dando señales y teniendo acciones muy importante con el sector industrial y productivo. El trabajo con la cámara de comercio es muy importante y apostamos a que aún sea cada vez mayor”.

En relación a los componentes de su lista, María José mencionó que “la idea era buscar una lista que sea representativa” (…) “estamos muy orgullosos de la lista que hemos conformado”. De este modo, habló de Cesar García de Dudignac y de Marisel Unanua docente de la localidad de Facundo Quiroga – quien encabezó una de las notas del fin de semana en este medio – “Me enorgullece que pertenezcan a esta lista, porque se cómo son como personas, sé del trabajo que hacen en sus localidades (…) están comprometidas no solamente con su profesión sino tambien con la localidad”.

Por otra parte, María José se refirió tambien a aquellas solicitudes que presentaron el día viernes alumnos secundarios de las distintas localidades del partido en el marco de ser “Concejales Por un Día”. En el caso de Patricios por ejemplo, se presentó la necesidad de una Sala de Primeros Auxilios que disponga de medicamentos e insumos para la atención primaria de los vecinos. Los alumnos de French por su parte, comentaron sobre su problemática con la luminosidad en la Plaza San Martin.

“Hay cuestiones en que el Municipio no tiene injerencia en decir ‘bueno ponemos una farmacia más o una menos’, ‘abrimos un lugar de entrega de medicamentos’, en la Secretaria de Salud hay una farmacia habilitada con una farmacéutica habilitada para ello, cosa que antes no había”.

Sin embargo, continuo diciendo: “Si ellos lo están solicitando quizás hay una debilidad que uno no la nota y, por ahí tendríamos que charlar con ellos para saber qué es lo que ven en déficit para desde el Municipio fortalecer eso”.