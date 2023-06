En todos los espacios políticos: expectativas por la presentación de los candidatos

La Cámara Nacional Electoral fijó oportunamente el cronograma electoral paras la venideras elecciones nacionales que incluye renovación de cargos en los poderes ejecutivos y legislativos, ya sea nivel nacional, provincial o municipal. Fue por la Acordada Extraordinaria N° 35.

El primer corte importante en este calendario electoral nacionalocurrió el pasado 14 de junio, cuando la Justicia Electoral recibió losfrentes y alianzas políticas que competirán en los comicios.

Otra fecha clave para la política será mañana, sábado 24 de junio, porque hasta la medianoche de ese día hay tiempo para “la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias”.

Estas presentaciones contendrán los nombres de las personas que aspiran a cargos que surgirán por el voto popular.

En todos los espacios hay hermetismo, ya que las postulaciones quedarán fimes una vez que se cierren las ‘ventanillas’ de las juntas electorales, hoy con los relojes de los mail oficiales, para presentar también por esa vía de comunicación.

Esa ansiedad está en todos los rostros ya que muchas de las candidaturas no están firmes atento a las evaluaciones que en cada frente se hacen.

En tanto, la ciudadanía observa con ateción para luego dar a coniocer su parecer y la más importante de esas definiciones serán en las urnas, en primer lugar el 13 de agosto.

LA PASO da tranquilidad a cada espacio en competencia, ya que se concidera que no habrá intromisión de sectores en internas que no le son propias. Es decir, se analizaba que si el Frente de Todos, no iba a interna, en muchos distritos los votantes del justicialismo podían sufragar por el candidato de uno u otro partido de Juntos. Especualiciones políticas que también se desecharán.

En la mira, también está la lealtad a principios rectores en filas políticas y como son vulnerados, por intereses personales.

El domingo ya se conocerán las listas y desde Cadena Nueve se pondrá en marcha una nueva Encuesta de Opinión de sus lectores.