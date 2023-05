El ángel más bello

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a es medio y por su intermedio poder hacer una recordación a mi fallecido esposo.

Hoy recuerdo con mucho cariño todos los momentos que logré compartir junto a vos. Esos momentos llenos de risas y felicidad, son los que mantienen tu alma viva y junto a la mía. Hoy se cumplen casi tres años de tu partida, pero sigues haciéndome compañía siempre, día tras día.

Mi mente no te olvida, mi corazón te sigue amando, mis brazos siguen dibujando tu figura en un abrazo. Es así como mantengo vivo tu recuerdo, es así como puedo seguir viviendo hoy que se cumple casi otro año de tu despedida de este mundo.

El día de tu partida me consoló el saber que el cielo recibiría un nuevo ángel. Un ángel que seguiría cumpliendo el trabajo que hacía aquí en la tierra, pero ahora desde el cielo. Un ángel protector que siempre estaría a mi lado. Hoy

me asomo al cielo para verte en el.

No sé cuántas lagrimas acariciaron mi cara cuando partiste, pero ahora sé que cada lágrima que derramé fue en honor a todos los momentos felices que compartimos. Cada lágrima fue una celebración de tu vida junto a mí, y hoy sigo celebrando consciente de que son muchos los bellos recuerdos.



Sé que el cielo hoy celebra por contarte entre sus ángeles guardianes. Desde acá te envío todo mi amor y por medio de las nubes te hago llegar miles de besos.

Estoy segura de que cuando el sol brilla es porque tú me sonríes desde el cielo, cuando el cielo se nubla se que quieres volver y estar conmigo, y cuando el cielo llora, es de alegría por tenerte como parte de sus ángeles. Hoy que se cumple casi otro año más de tu viaje al cielo, el sol irradia una felicidad que me contagia.

Hoy casi tres años de tu partida de este mundo, pero siempre permaneces presente en nuestros corazones, a veces solo miro hacia arriba, sonrío y digo que sé que estas tú.

Los que amas no se van, caminan a nuestro lado todos los días. siempre cerca.

Hace un tiempo desde que dejaste este mundo y te fuiste al cielo, pero nada sera capaz de borrar tu recuerdo de nuestros corazones.

Se que estas entre nosotros en cada lugar donde voy, en cada paso que doy estás a mi lado, pero aun no consigo aliviar el dolor que invade mi alma al saber que no estas presente físicamente , no te olvide, solo aprendí a vivir con el dolor en mi alma, te amo y te extraño.

El dolor de perderte ha sido lo más duro que me ha tocado vivir, pero sé que la estrella más grande en el cielo que brilla más eres tú. Espero que estés viviendo bien en el mundo del creador.

Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse tu memoria está almacenada en nuestra mente, Descansa en paz.

Tal vez no pueda tocarte, escucharte, o verte, pero puedo sentirte todo el tiempo porque estás vivo en mi corazón, descansa mientras llega nuestro reencuentro.

Te fuiste demasiado pronto, pero tu paso por la vida no fue en vano, dejaste un legado de amor a tu alrededor a quienes tuvimos la dicha de compartir la vida contigo.

Solo el cuerpo muere, el alma se mantiene viva, se muda, para nosotros tu recuerdo permanecerá siempre en nuestro corazón. Dios Bendiga tu alma, descansa en paz

Tu luz brilla de manera perpetua, desde tu partida hacia la vida eterna, te reiteramos nuestro amor y nuestra entrega a tu recuerdo.

Te extrañamos, pero a pesar de ello sabemos que estas mejor ahora.

Hemos aprendido a ser lo suficientemente valientes como para enfrentar el mundo. Para que descanses en paz con la satisfacción de habernos guiado de la manera correcta estamos seguros que nos sonríes desde el cielo.

Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida. tu muerte siempre será la mayor pérdida en mi vida. Que Dios te conceda la paz eterna, descansa nosotros sabemos que ahora estas bien.

Lo sabemos mi amor porque ahora estás en paz. Ya no lo tenes que luchar con angustias dolores y decepciones

Quizás tu corazón no aguanto más y por ese pediste descansar

Yo solo espero mi amor cuidar a tus hijos como vos lo hacías mientras ellos me necesiten. Mimar y cuidar a tu amor Paco. Tu debilidad. Y esperar el día que nos reencontremos y ya nunca nada pueda separarnos

Te amo mi amor. Mi compañero mi todo. Te amo con el alma rota pero te amo igual. Nada podrá destruir este amor

Te amo mi loquito hermoso

Tu esposa que te ama eternamente

Patricia Brusse

Dni 17528490