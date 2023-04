Jornada de sensibilidad y actualización sobre Hepatitis C

Este viernes 28 y mañana, sábado 29 de abril, de 18 a 19 hs., en la sede del Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, se desarrollará una Jornada de Sensibilización y Actualización sobre Hepatitis C, la que tendrá como organizadores a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 9 de Julio, el Centro de Testeo Rápido de HIV e ITS del CIC “Dr. Martín Callegaro”, el Servicio de Infectología del Hospital Zonal General de Agudos “Julio de Vedia” y el Servicio de Hepatología del Hospital San Juan de Dios (La Plata); y el auspicio de Laboratorio AbbVie.

SERÁN OBJETIVOS DE LA MISMA:

● Sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno de la Hepatitis C.

● Fomentar la realización de test rápidos para Hepatitis C y su implementación a largo plazo.

● Sensibilizar a los profesionales de salud del primer y segundo nivel de atención acerca de la importancia de solicitar serología para Hepatitis C.

● Actualizar a los profesionales de la salud sobre algoritmos diagnósticos de Hepatitis C.

● Informar sobre disponibilidad de tratamientos curativos y sobre los aspectos relacionados a su utilización.

● Ofrecer pruebas diagnósticas rápidas para VIH y sífilis, tanto en la población general como en la comunidad del sistema de salud.

● Proveer la oportunidad de completar esquemas de vacunación del adulto, en especial contra la Hepatitis B.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Con la premisa de que la información es la herramienta fundamental que poseen las comunidades para poder tomar decisiones sobre su salud, y que el acceso al testeo es fundamental en el diagnóstico temprano, para luego implementar pruebas de confirmación y planes de tratamientos oportunos y efectivos, se proponen las siguientes actividades.

● Actualización para profesionales de la salud del 1° y 2° nivel de atención.

● Sensibilización de Hepatitis C y la importancia del testeo, para la comunidad general.

● Testeos rápidos de Hepatitis C, VIH y Sífilis

● Vacunación contra la Hepatitis B

CRONOGRAMA:

– Viernes 28, de 18 a 19 hs.

Jornada de sensibilización a la población general, testeos rápidos, confidenciales y gratuitos para Hepatitis C, VIH y Sífilis; campaña de vacunación contra Hepatitis B. Charla informativa a cargo de la médica infectóloga del Hospital Julio de Vedia, Dra. Marcela Losa.

Destinatarios: Población general. Se invitará a participar a las tecnicaturas en salud y a alumnos y comunidad educativa del CEBAS N°19.

– Sábado 29, a las 10 hs.

Jornada de Actualización en Hepatitis C para personal de salud del primer y segundo nivel de atención.

Ofrecimiento para la realización de test rápidos y para completar esquemas de vacunación. Charla a cargo del Dr. César Crespi, médico especialista en hepatología, Hospital San Juan de Dios de La Plata.

Refrigerio a cargo del laboratorio auspiciante. Destinatarios: Médicos de todas las especialidades, residentes y rotantes, Odontólogos, Bioquímicos, Lic. En Obstetricia. Se realizará difusión para invitar a participar a los médicos y médicas agrupados en el Círculo Médico.