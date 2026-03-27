Certificado Único de Discapacidad: cuándo hay que renovarlo

¿Quiénes no deben renovar aún el CUD?

El Gobierno ratificó una prórroga automática de un año para todos los certificados cuyo vencimiento original estaba programado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Por ejemplo, si tu CUD vencía en marzo de 2025, ahora tiene validez legal hasta marzo de 2026 sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Esta extensión aplica tanto para el formato físico como para el digital disponible en la app Mi Argentina.

También es importante explicar que hay CUD sin fecha de caducidad para casos específicos, eliminando la necesidad de renovaciones periódicas obligatorias para:

Estabilidad confirmada: Personas que hayan pasado por dos renovaciones previas sin cambios en su perfil de salud.

Adultos mayores: Personas mayores de 60 años con una condición estable por más de 5 años.

Soporte vital: Pacientes que dependan de equipamiento permanente para funciones vitales.

Quienes no estén alcanzados por la prórroga (por ejemplo, aquellos cuyos certificados vencen originalmente en 2026 o los que vencieron antes de 2025 y no se actualizaron) deben cumplir con: