Entusiasmo por el Torneo Pista que se jugó en Atlético

Se disputó la semana pasada un nuevo certamen de Hockey pista en el Micro Estadio del Club Atlético, contando con la participación de 20 equipos, todos muy bien presentados y con jugadoras y jugadores que se encuentran en muy buen grado de preparación, sobre todo las categorías femeninas competitivas, que el próximo sábado comienzan el Torneo oficial, que organiza la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia.

El certamen de pista comenzó el jueves y finalizó el domingo, con gran cantidad de personas que concurrieron a todas las jornadas a alentar a sus equipos, con nombres comerciales, pero con jugadores pertenecientes a los tres clubes de la ciudad que hoy cuentan con este deporte.

Al cabo de la competencia, que contó con muy buena organización, fueron entregados los premios a los equipos femeninos de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, libre y Mamis hockey y libres masculino.

Cabe señalar que se pudo utilizar perfectamente el gimnasio, a pesar que se encuentra afectado a las tareas de cerramiento total y finalización de obra, de modo que quedará muy apto para espectáculos de este tipo y preparado para la presencia de mucha cantidad de espectadores.