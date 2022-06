La Juventud Radical se reunió para organizarse y “salir a la calle”

Se desarrolló, en el comité de la Unión Cívica Radical, calle Salta 1221, un encuentro seccional de la juventud. Dialogaron con Cadena Nueve el Diputado Provincial Valentin Miranda y la Senadora Provincial y Vicepresidenta de la UCR PBA Erika Revilla, quien destacó la mirada de la mujeres en la política. “Nosotras no queremos estar arriba de nadie, queremos caminar a la par, queremos también a los jóvenes para aportar su mirada, sus ideales e ideas”, agregó.

Las y los jóvenes de ciudades aledañas visitaron Nueve de Julio para intercambiar experiencias bajo el objetivo de construir un plan de gobierno moderno e inspirado en la agenda del siglo XXI. De esa forma las actividades fueron intensas para los concurrentes. Entre charlas y debates, se contó con invitados que hablaron de Perspectiva de Género, trabajo en territorio y temas que atraviesan a los jóvenes. “Temas que nos a atraviesan como ciudadanos, y que llevamos como bandera en el comité de la Provincia de Buenos Aires”, aseguró Revilla.

La Senadora Provincial y Vicepresidenta de la UCR provincial piensa que la política es un área difícil para la mujer, hay muchos hombres. “Pero yo siempre digo que hay que animarse, hay que sumarse”, arenga Erika, “charlar estos temas en familia para poder tener este acompañamiento”. Para ella es muy importante la mirada de la mujer en política y asegura que “nosotras no queremos estar arriba de nadie, queremos caminar a la par, queremos también a los jóvenes para aportar su mirada, sus ideales e ideas”. La funcionaria señala que solo en esa suma se conforma un todo, con objetivos muy claros, entre ellos la economía.

La economía no es una cuestión positiva en Argentina, opina Valentin Miranda, “es un problema grave” donde entra en juego la inflación, la cuestión del empleo, y la recuperación de ciertos sectores. Ademas, no terminar de aprovechar la oportunidad que hoy nos da el mundo, que requiere de energía y alimentos es algo fatal, “sobre todo en el área de energía”, analiza el diputado. “En el área de alimentos si se ha hecho un buen trabajo, creo que el gobierno tiene que apoyar al sector agropecuario que es muy pujante, pero por no haber hecho los deberes en energía no estamos aprovechando y estamos importando más que exportando”, dijo a Cadena Nueve.

Miranda referencia a Andrés Malamud, compara el escenario regional con el contexto global. “No tenemos un país con guerra”, observa, “tenemos un país donde podemos tener divisiones desde el punto de vista político, pero no se destituye a un presidente, hay institucionalidad y esas son cosas que se pueden poner en valor”, resalta para luego señalar que hay que recuperar la economía -“que este gobierno administró mal”- y tener así una perspectiva de futuro, necesaria para los jóvenes y todos los vecinos de nuestro país.

El encuentro realizó un llamado para sacar al partido hacia afuera de sus comités, llevarlo a la calle, al territorios. “Estamos en un proceso en el cual la unión Cívica Radical es acción, es pasión”, indica Erika Revilla, “ahora tenemos que realizar la acción para llevarla a la transformación y esto tiene que ver con caminar la calle. Los chicos, los pibes, lo hacen generalmente, van a los barrios, charlan con los vecinos o trabajan en un apoyo escolar o tienen roperitos, sobre todo en estas épocas del año que hace mucho frio”.

Para Revilla las acciones sociales tienen que ver con “pensar a la gente, estar presente”. Más tarde explica que se trabaja para que en algún momento esas extensiones no tengan motivo de existir: ni los merenderos, ni los comedores, ni tener que andar llevando ropas de abrigo. La Senadora Provincial explica que se debe poner marcha políticas públicas que lleguen a la familia, sumado a “la oportunidad que te la da educación, y un trabajo digno que te lo da el desarrollo productivo”. Para la Vicepresidenta de la UCR provincial las políticas pensadas, transformadas, deben llegar al objetivo claro de que este país se levante.

En el encuentro estuvieron presentes la Diputada Nacional Danya Tavela, el presidente de la Juventud Radical bonaerense, Manuel Cisneros, y el ex deportista olímpico German Lauro, acompañados por el Presidente del Partido de la UCR local y Presidente del bloque de concejales Juntos-UCR, Nacho Palacios que se mostró orgulloso de la concurrencia lograda al recordar que en 2002, luego del estallido social, él fue el único afiliado.