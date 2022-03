Más entusiastas se suman para participar de las competencias que unen a la provincia

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2022.

La misma tendrá lugar hasta 30 de abril y se realiza de manera on line por el sistema “Plenus”.

Los juegos contarán con 3 etapas: una etapa local hasta 10 días antes de la etapa regional, una etapa regional que va del 1 de julio al 16 de septiembre y una final provincial en la ciudad de Mar del Plata durante la primer quincena de octubre, con fecha a confirmar.

LAS CATEGORÍAS SE DIVIDEN EN

Sub 14 (2008, 09, 10)

Sub 16 (2006, 07)

Sub 18 (2004, 05)

Universitario (1963/2004) esta categoría debe presentar certificado de estudiante como alumno regular.

Para cualquier información comunicarse al teléfono 610080 o dirigirse a la oficina de deportes Robbio 322.