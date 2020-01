En Operativos de Tránsito se secuestraron 12 motos

Compartir

Este viernes en el marco de los operativos realizados por personal de la Estacion de Policia Comunal de 9 de Julio a cargo del Sub Comisario Bruno Daniel Sbrissa junto a personal de la SUB DDI Bragado sede 9 de Julio, Personal de Transito de 9 de Julio, CPR 9 de Julio, DDA Chivilcoy, GAD 9 de Julio, centro despacho 911 9 de Julio, Cria La mujer 9 de Julio con la supervisicion Jefe Departamental Pehuajo Comisario Mayor Jose Ismael Gil y jefe comunal 9 de Julio Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho se procedió al secuestro de 12 motovehiculos por Infraccion a la Ley 24.449 por carecer de documentacion y Cascos, quedando a disposicion del Tribunal de Faltas de 9 de Julio, se procedio a la aprehension de masculino de 40 años de edad oriundo de esta ciudad el cual presentaba pedido de Captura Activa del año 2014 a solicitud del Juzgado de Paz Local, quien tras diligencias de rigor recupero su libertad. Se procedio a la aprehension de un masculino de 16 años de edad oriundo de esta ciudad quien se desplazaba a bordo de.motovehiculo Corven Energy 110 cc color negra, sustraida modalidad Hurto con fecha 14 del corrientes mes y año en curso en la localidad de French. Intervino UFI 8 de Mercedes, previas diligencias de rigor menor fue restituido a sus progenitores. Por.otro lado de tareas investigativas realizadas por personal de este elmento junto a personal de la SUB DDI Bragado en via publica se procedio a la aprehension de un sujeto de 16 años de edad el cual con fecha 07 cte, habia sustraido modalidad hurto del.interior de un domicilio ubicado en planta urbana a quien se le incauto parte del dinero sustraido. Mismo fue notificado de la formacion de la causa y entregado a sus progenitores, continuando con las tareas investigativas fines dar con los complices del menor aprehendido en la fecha.