Brasil retira su embajador de la Argentina

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La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este martes luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolviera que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará al país, una decisión que implica una significativa rebaja en el nivel de las relaciones bilaterales entre los dos principales socios del Mercosur.

La determinación fue comunicada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, quien convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, al Palacio de Itamaraty para entregarle una protesta formal y notificarle que Brasil mantendrá vacante su representación diplomática en la Argentina. De esta manera, el vínculo entre ambos gobiernos quedará limitado al nivel de encargados de negocios hasta nuevo aviso.

Desde el gobierno brasileño explicaron que la medida responde a la reiteración de declaraciones ofensivas del presidente Javier Milei contra Lula da Silva.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esa decisión”

La decisión llega después de una nueva serie de declaraciones públicas del mandatario argentino, quien durante el fin de semana y en distintas entrevistas volvió a referirse a Lula como “ladrón” y “presidiario”. Milei sostuvo, en medios nacionales y en un streaming, que esas expresiones se fundamentan en que el presidente brasileño fue condenado por corrupción antes de que esas sentencias fueran anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil debido a irregularidades procesales y cuestiones de competencia judicial.

“Tengo formas horribles, pero digo la verdad”, afirmó Milei al ser consultado sobre sus dichos, al tiempo que insistió en que la anulación de las condenas obedeció a un “error administrativo” y no a una declaración de inocencia de Lula.

Las declaraciones fueron recibidas con profundo malestar en Brasilia, donde consideran que constituyen agravios personales reiterados contra el jefe de Estado brasileño y una injerencia en la política interna del país vecino.

Un conflicto que comenzó semanas atrás

El deterioro de la relación bilateral se profundizó el pasado 25 de julio, cuando Milei participó en San Pablo de una convención del Partido Liberal, espacio vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro, donde respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de una coalición de derecha para las elecciones brasileñas previstas para el 4 de octubre.

En ese contexto, el mandatario argentino calificó nuevamente a Lula de “ladrón” y “presidiario”, lo que motivó la inmediata reacción del gobierno brasileño. Como primera respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador Julio Bitelli y entregó una nota de protesta formal al representante argentino en Brasilia.

En aquel momento, la convocatoria a consultas fue interpretada como el punto máximo de la crisis diplomática y se esperaba que, una vez superado el episodio, el embajador regresara a Buenos Aires. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Milei durante el fin de semana modificaron ese escenario.

Con la decisión de no reenviar a Bitelli a la Argentina, Brasil profundiza el enfriamiento de los vínculos diplomáticos con el gobierno de Milei. Aunque ambas embajadas continuarán funcionando, lo harán únicamente bajo la conducción de encargados de negocios, un nivel inferior al de embajador que suele utilizarse cuando las relaciones atraviesan momentos de especial tensión.

La medida constituye uno de los gestos diplomáticos más severos adoptados por Brasil hacia la Argentina desde el restablecimiento de la democracia en ambos países y refleja el creciente distanciamiento político entre los presidentes Milei y Lula, cuyas diferencias ideológicas y personales se han trasladado en reiteradas oportunidades al plano institucional.

Pese al conflicto político, ambos gobiernos deberán mantener canales de diálogo por la importancia estratégica de la relación bilateral. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina y ambos países comparten intereses en el Mercosur, la integración energética, la industria automotriz y numerosos proyectos de cooperación regional.

No obstante, la decisión de Brasilia marca un nuevo punto de inflexión en un vínculo que atraviesa su momento más delicado en años y cuya evolución dependerá de la voluntad política de ambos gobiernos para recomponer el diálogo diplomático.