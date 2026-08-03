Kreplak cuestionó el ajuste nacional y llamó a construir una mayoría para defender la salud pública

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El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, desarrolló este lunes una intensa agenda institucional y política en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde planteó un fuerte cuestionamiento al rumbo de la política sanitaria nacional y convocó a impulsar una construcción política que permita revertir el escenario actual.

“La salida no es resignarse al ajuste. Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que cambie el rumbo de la Argentina”, afirmó durante una de las actividades centrales de la jornada. En ese sentido, sostuvo que las decisiones del Gobierno nacional provocan un deterioro progresivo del acceso a la salud y aseguró que “ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos salud para millones de argentinos”.

Durante su visita, Kreplak mantuvo reuniones con el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y con autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Además, rubricó un convenio de cooperación entre esa casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, orientado a fortalecer la formación de profesionales, la investigación y el desarrollo de políticas públicas vinculadas al sistema sanitario.

La agenda incluyó también la presentación del Manual de Salud Pública y del Foro por el Derecho a la Salud, espacio en el que se debatieron las consecuencias de la reducción del financiamiento nacional y la necesidad de consolidar una estrategia federal para sostener el sistema público.

En ese contexto, el funcionario aseguró que la crisis sanitaria alcanza a todos los subsectores y no solo a los hospitales públicos. Según explicó, una parte importante de las obras sociales nacionales atraviesa dificultades financieras, mientras que el PAMI sufrió una significativa reducción presupuestaria, situación que termina incrementando la demanda en los hospitales estatales.

Kreplak también cuestionó el retiro del Estado nacional de programas sanitarios que, según indicó, resultaban fundamentales para las provincias. Entre ellos mencionó la disminución del financiamiento del programa REMEDIAR, la reducción en la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y la eliminación de distintos programas de apoyo, lo que obliga a las jurisdicciones a afrontar mayores responsabilidades con menos recursos disponibles.

Para el ministro, el aumento de pacientes en los hospitales públicos no responde a una mejora en la cobertura sanitaria, sino al deterioro de las prestaciones brindadas por la seguridad social y el sector privado. En ese marco, advirtió que el sistema estatal absorbe una demanda creciente sin contar con un incremento equivalente en el financiamiento.

La jornada concluyó con el Foro por el Derecho a la Salud, donde se dio lectura al documento “Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia”, un pronunciamiento que expresó preocupación por la situación del financiamiento sanitario y propuso avanzar en una agenda federal para fortalecer el acceso universal a la salud.

Más allá de las actividades institucionales, la presencia de Kreplak en Chubut fue interpretada como parte de una estrategia de articulación política con universidades, municipios, trabajadores y organizaciones sociales de distintas regiones del país, con el objetivo de impulsar un debate federal sobre el futuro del sistema sanitario argentino.