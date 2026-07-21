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Taller gratuito para acompañamiento familiar

Se desarrollará en cuatro encuentros, que comenzarán el jueves 6 de agosto, de 9 a 11 horas, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en French y Mariano Moreno.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, invita a participar del taller “Familias, entre lo dicho y lo hecho”, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas para acompañar los desafíos de las crianzas y fortalecer los vínculos familiares.

El espacio propone compartir experiencias, generar instancias de reflexión e intercambio, abordar distintas formas de cuidado y construir herramientas para el acompañamiento familiar en el contexto de la sociedad actual.

El taller se desarrollará en cuatro encuentros, que comenzarán el jueves 6 de agosto, de 9 a 11 horas, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en French y Mariano Moreno.

La participación es libre y gratuita, sin inscripción previa.
Se invita a todas las familias interesadas a sumarse a esta propuesta de encuentro, escucha y aprendizaje compartido.

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