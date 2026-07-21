“La Comunidad Organizada”, eje de una charla abierta para debatir el desarrollo local y la vigencia del pensamiento de Perón

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En el programa Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Gabriel Castiglione invitó a la comunidad a participar de una charla abierta sobre “La Comunidad Organizada”, una de las obras más representativas del pensamiento de Juan Domingo Perón, surgida a partir del discurso que el entonces presidente pronunció en el Congreso Nacional de Filosofía realizado en Mendoza en 1949.

La actividad se llevará a cabo este viernes, desde las 20 horas, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicada en calle Salta entre Libertad y Robbio, y estará a cargo del profesor Guillermo Acuña, de Bragado.

Durante la entrevista, Castiglione, nombre del Movimiento Justicialista Nuevejuliense, explicó que el encuentro busca revisar los principales conceptos de la obra y analizar su aplicación en el contexto actual.

“Más que hablar de Perón como figura, queremos rescatar ideas que puedan servir para pensar una comunidad organizada en el siglo XXI”, expresó.

En ese sentido, recordó que el libro fue concebido en un momento histórico atravesado por la reconstrucción del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la solidaridad y la planificación estatal ocupaban un lugar central en el debate internacional.

Según explicó, Perón proponía un Estado con capacidad de organizar y coordinar el desarrollo, promoviendo el trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad, sin reemplazar la iniciativa de las instituciones, sino articulando esfuerzos en función del bien común.

Castinglione sostuvo que varios de esos principios pueden trasladarse al plano local. “Pensamos que las instituciones intermedias, las cooperativas, las escuelas, los centros de formación y el Estado municipal pueden trabajar con objetivos comunes para impulsar el desarrollo de Nueve de Julio”, indicó.

Durante la conversación también hizo referencia a la necesidad de sostener políticas públicas a largo plazo y mencionó como ejemplo el impacto que tuvo la pérdida del ferrocarril en numerosas localidades del interior, al considerar que la falta de planificación afectó el crecimiento de muchas comunidades.

Otro de los temas abordados fue la situación de los jóvenes. En ese aspecto, remarcó la importancia de generar espacios de participación y contención.

“No se trata de justificar determinadas conductas, sino de ofrecer ámbitos donde los jóvenes puedan reunirse, capacitarse y desarrollar actividades que canalicen su energía de manera positiva”, señaló.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar del encuentro, destacando que el objetivo es abrir un espacio de reflexión sobre modelos de desarrollo, organización social y gestión pública, tomando como punto de partida las ideas planteadas en La Comunidad Organizada y su posible adaptación a la realidad actual de Nueve de Julio.