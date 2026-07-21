Juan Carlos “Cachete” Delamer, el hombre que hizo grande el periodismo deportivo de Nueve de Julio

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En una entrevista cargada de emoción, el periodista Jorge Masangioli regresó a los estudios de Cadena Nueve para rendir homenaje a Juan Carlos “Cachete” Delamer, junto a Gustavo Tinetti, figura histórica del periodismo deportivo de Nueve de Julio, fallecido días atrás y que desde esta casa, LT33 impulsó el deporte.

Durante la charla en el programa Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV Masangioli recordó los años compartidos junto a Delamer y destacó que “dejó todo” por la radio, convirtiéndola prácticamente en su segunda casa.

“Era una gran persona, un gran relator y un enorme trabajador. Los domingos, desde muy temprano, recorría las canchas instalando los equipos para que las transmisiones salieran al aire sin inconvenientes. Cuando nosotros llegábamos, él ya llevaba horas trabajando”, recordó.

Masangioli también puso en valor el rol que “Cachete” cumplía en las coberturas electorales, organizando con semanas de anticipación toda la estructura periodística y técnica para que Cadena Nueve ofreciera resultados con rapidez y precisión.

“Sin Juan no hacíamos nada. Él armaba todo el operativo y después cada uno cumplía su función. Tenía una capacidad enorme para organizar equipos y convocar gente de todas las localidades”, afirmó.

A lo largo de la entrevista, ambos coincidieron en destacar que Delamer fue un conductor que nunca cayó en el protagonismo personal.

“Sabía que era la cara visible de las transmisiones, pero jamás tuvo actitudes de egocentrismo. Siempre hablaba del equipo y trabajaba para que todos crecieran. Esa humildad hoy es una enseñanza para quienes hacemos periodismo”, expresó Gustavo Tinetti.

Otro de los aspectos resaltados fue la ética profesional con la que desarrollaba su tarea.

“Nunca utilizó su condición de periodista para obtener beneficios personales. Respetaba a los dirigentes, a los árbitros y a todos los protagonistas. Tenía una conducta intachable y un enorme compromiso con las instituciones deportivas”, señalaron.

Masangioli recordó además numerosas anécdotas vividas junto a Delamer entre ellas una llamada telefónica que recibió en pleno Luna Park mientras cubría una pelea de boxeo, únicamente para avisarle qué partido debía cubrir al día siguiente.

“Ese era Juan. Vivía pensando en la organización del trabajo. Siempre estaba un paso adelante para que todo saliera bien”, relató entre sonrisas.

Hacia el final del encuentro, el periodista sostuvo que la huella de “Cachete” permanecerá para siempre en el periodismo local.

“Nos dejó una lección de vida, de ética, de responsabilidad y de compañerismo. Hizo muchísimo por el periodismo de Nueve de Julio y por quienes empezaban esta profesión. Será muy difícil olvidarlo”, concluyó.

El homenaje cerró con un profundo reconocimiento al legado de Juan Carlos “Cachete” Delamer, uno de los nombres más importantes en la historia de las transmisiones deportivas de Cadena Nueve, cuya vocación, profesionalismo y calidad humana continúan siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de comunicadores.