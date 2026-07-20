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La CEyS fue sede de la reunión plenaria de La Regional y presentó su servicio de Telemedicina

Representantes de 131 cooperativas participaron de la reunión plenaria de La Regional en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Nueve de Julio, donde durante la jornada se abordaron temas vinculados al fortalecimiento del sector y se presentó el servicio de Telemedicina que impulsa la entidad local.

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda. de Nueve de Julio recibió el pasado viernes 17 de julio a representantes de la Cooperativa de Cooperativas “La Regional”, durante el desarrollo de su reunión plenaria, un encuentro que reunió a dirigentes de una entidad integrada por 131 cooperativas, en su mayoría pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la CEyS y estuvo encabezada por la vicepresidenta del Consejo de Administración, María Cristina Cubiles, junto al tesorero Marcelo Valani. También participaron el gerente de Relaciones con la Comunidad, Ramiro Martínez, y Mercedes Moro, responsable de la Estación de Telemedicina de la cooperativa.

Durante el encuentro se analizaron distintos temas vinculados al presente y al futuro del movimiento cooperativo, poniendo el foco en el fortalecimiento institucional, el intercambio de experiencias y la generación de herramientas que permitan mejorar los servicios que las cooperativas brindan a sus comunidades.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del servicio de Telemedicina que impulsa la CEyS, iniciativa que permite ampliar el acceso a la atención médica, especialmente para los habitantes de localidades del interior, facilitando consultas con profesionales de distintas especialidades sin necesidad de trasladarse a centros urbanos de mayor complejidad.

Desde la entidad anfitriona destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el trabajo conjunto entre cooperativas y promover proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades, reafirmando el compromiso del cooperativismo con la innovación, la integración y el bienestar de los vecinos.

 

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