La CEyS fue sede de la reunión plenaria de La Regional y presentó su servicio de Telemedicina

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda. de Nueve de Julio recibió el pasado viernes 17 de julio a representantes de la Cooperativa de Cooperativas “La Regional”, durante el desarrollo de su reunión plenaria, un encuentro que reunió a dirigentes de una entidad integrada por 131 cooperativas, en su mayoría pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la CEyS y estuvo encabezada por la vicepresidenta del Consejo de Administración, María Cristina Cubiles, junto al tesorero Marcelo Valani. También participaron el gerente de Relaciones con la Comunidad, Ramiro Martínez, y Mercedes Moro, responsable de la Estación de Telemedicina de la cooperativa.

Durante el encuentro se analizaron distintos temas vinculados al presente y al futuro del movimiento cooperativo, poniendo el foco en el fortalecimiento institucional, el intercambio de experiencias y la generación de herramientas que permitan mejorar los servicios que las cooperativas brindan a sus comunidades.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del servicio de Telemedicina que impulsa la CEyS, iniciativa que permite ampliar el acceso a la atención médica, especialmente para los habitantes de localidades del interior, facilitando consultas con profesionales de distintas especialidades sin necesidad de trasladarse a centros urbanos de mayor complejidad.

Desde la entidad anfitriona destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el trabajo conjunto entre cooperativas y promover proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades, reafirmando el compromiso del cooperativismo con la innovación, la integración y el bienestar de los vecinos.