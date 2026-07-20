El consumo de carne vacuna tuvo el peor primer semestre en 30 años

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La carne vacuna sigue siendo uno de los alimentos más representativos de la dieta de los argentinos, pero el primer semestre de 2026 volvió a reflejar el fuerte deterioro que atraviesa el consumo interno. La combinación de una pérdida del poder adquisitivo, un aumento de los precios por encima de la inflación general, una menor producción y un mayor volumen destinado a las exportaciones derivó en el nivel de abastecimiento doméstico más bajo de las últimas tres décadas.

Así lo indicó el último informe económico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que relevó una caída interanual de 11,5% en el abastecimiento del mercado interno durante el período enero-junio. En términos absolutos, el consumo aparente alcanzó las 1.019.430 toneladas res con hueso, lo que representa una reducción cercana a las 132.000 toneladas respecto del mismo semestre de 2025.

De acuerdo con la entidad, se trata del peor primer semestre para el consumo de carne vacuna desde que existen registros comparables, una serie histórica que se remonta a mediados de la década de 1990.

El poder de compra, principal explicación

Desde Ciccra señalaron que la principal causa de esta retracción fue el deterioro del poder adquisitivo de los hogares frente al fuerte encarecimiento relativo de la carne vacuna.

“El abastecimiento del mercado doméstico experimentó una caída de 11,5% anual, producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, sostuvo la cámara en su informe.

El impacto también quedó reflejado en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses descendió hasta los 47 kilos por persona al año, un nivel 8,2% inferior al registrado un año atrás, equivalente a una reducción de 4,2 kilos por habitante.

Ese volumen representa uno de los registros más bajos de la historia reciente y confirma una tendencia que viene profundizándose en los últimos años, con una pérdida sostenida del consumo de carne vacuna frente a otras alternativas más económicas.

La carne aumentó mucho más que la inflación

El informe muestra que el comportamiento de los precios fue determinante para explicar el retroceso del consumo.

Según los datos relevados por el Indec y compilados por Ciccra, el rubro carnes y derivados acumuló un incremento de 45% en los últimos doce meses, muy por encima del 33,5% registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.

Dentro de ese conjunto, la carne vacuna fue la que más aumentó. Los distintos cortes registraron una suba promedio de 53,6% interanual, mientras que el pollo entero —principal sustituto en la mesa de muchas familias— avanzó apenas 29,9%.

La diferencia entre ambas proteínas modificó los hábitos de consumo de numerosos hogares, que redujeron la compra de carne vacuna o directamente la reemplazaron por pollo, cerdo u otras opciones de menor precio.

Menor producción y más exportaciones

La caída del consumo interno también estuvo influida por una menor disponibilidad de carne.

Durante el primer semestre de 2026 se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un volumen 8,9% inferior al registrado en igual período del año pasado.

Como consecuencia, la producción nacional de carne vacuna alcanzó 1,428 millones de toneladas res con hueso, lo que representó una disminución interanual de 6,2%.

Sin embargo, esa reducción fue bastante menor que la caída observada en el mercado interno debido al fuerte crecimiento de las exportaciones.

Entre enero y junio se exportaron 408.600 toneladas, un volumen 10,2% superior al registrado durante el mismo período de 2025.

Esto implicó que una mayor proporción de la producción total se destinara al mercado internacional, reduciendo la oferta disponible para abastecer el consumo doméstico.

Los datos de Ciccra muestran que la participación de las exportaciones sobre la producción total pasó del 24,4% en el primer semestre de 2025 al 28,6% en igual período de este año.

En paralelo, la porción destinada al mercado interno descendió desde el 75,6% hasta el 71,4%.

Un piso histórico para el abastecimiento local

Al comparar la información con la serie histórica elaborada por la cámara, el resultado de la primera mitad de 2026 aparece como el más bajo de las últimas tres décadas.

Ni siquiera durante las grandes crisis económicas atravesadas por el país o en los períodos de fuerte liquidación de stock ganadero se había registrado un abastecimiento interno tan reducido como el actual.

La entidad aclaró que la serie estadística puede experimentar ajustes menores a medida que se actualizan las bases de datos, aunque remarcó que ello no modifica la tendencia principal: el consumo interno de carne vacuna alcanzó un mínimo histórico para un primer semestre.

La ganadería atraviesa una etapa de transición

Este desempeño se produce, además, en un momento particular para la actividad ganadera.

Según viene señalando Ciccra en sus informes mensuales, el sector podría estar ingresando en la etapa final del proceso de liquidación de existencias que se extendió durante aproximadamente tres años.

Ese fenómeno se caracterizó por una elevada participación de hembras en la faena, un indicador que suele asociarse con una reducción del rodeo bovino.

En los últimos meses, sin embargo, comenzaron a observarse señales de desaceleración de ese proceso, lo que podría anticipar una futura recomposición del stock ganadero si los productores retienen una mayor cantidad de vientres para reproducción.

No obstante, ese cambio todavía no logró traducirse en una mayor disponibilidad de hacienda para faena ni en una recuperación del consumo interno.

Por el contrario, el mercado doméstico continúa condicionado por la pérdida del poder de compra de los hogares y por una estructura de precios que mantiene a la carne vacuna creciendo por encima de la inflación general, mientras las exportaciones siguen absorbiendo una porción cada vez mayor de la producción nacional.