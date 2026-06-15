León XIV reivindica la vejez como una misión y llama a rezar por la paz

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El papa León XIV publicó este lunes su mensaje para la VI Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que se celebrará el próximo 26 de julio con el lema “Nunca te olvidaré”. En el texto, el Pontífice animó a las personas mayores a no temer la fragilidad propia de la edad, recordó que Dios nunca abandona a sus hijos y las convocó a unirse en oración por la paz ante los conflictos que afectan al mundo.

“La vejez no es un tiempo de fracaso, sino una vocación especial”, afirmó el Santo Padre, al reflexionar sobre las palabras del profeta Isaías, a través de las cuales Dios promete no olvidar jamás a su pueblo. “Nos asegura que tiene nuestros rostros grabados en las palmas de sus manos y que su amor es mayor que el de una madre por su hijo”, expresó.

León XIV reconoció que muchas personas mayores experimentan la dolorosa sensación de ser olvidadas, especialmente cuando enfrentan la soledad, la enfermedad o la falta de compañía. Frente a esta realidad, sostuvo que la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores constituye una oportunidad para redescubrir que la Iglesia está llamada a ser madre de todos y que, a cualquier edad, cada persona sigue siendo hija amada de Dios.

El Pontífice también dirigió un mensaje especial a los jóvenes, a quienes invitó a recuperar la costumbre de visitar a sus abuelos, familiares ancianos y a quienes no reciben visitas. “Llévenles, a través de este mensaje y de su presencia, la cercanía y el cariño del Papa”, pidió, alentando gestos concretos de ternura y acompañamiento.

En otro tramo del mensaje, León XIV recordó que incluso en la vejez las personas continúan siendo hijos e hijas de Dios y que nunca es tarde para acercarse a Él. Según explicó, en una sociedad donde cada vez más personas llegan a la ancianidad sin haber tenido una experiencia profunda de fe, Dios sigue saliendo al encuentro de cada uno.

“Nunca es demasiado tarde para empezar a acudir a Él. Puede ser un gran regalo para todos”, señaló.

El Papa destacó además que la fragilidad no debe ser motivo de temor. “Quisiera decirles: ¡no teman a la fragilidad!”, expresó, al tiempo que subrayó que la vejez puede convertirse en un tiempo de renovación espiritual y de nueva fecundidad.

En ese contexto, hizo referencia a la preocupación de muchos abuelos por el futuro de sus nietos en un mundo marcado por las guerras, la violencia y las tensiones sociales. Por ello, convocó a las personas mayores a unirse a él en una oración ferviente para que la paz llegue cuanto antes a todos los pueblos.

Finalmente, León XIV agradeció el acompañamiento espiritual que recibe diariamente de tantas personas mayores, especialmente a través del rezo del Santo Rosario. “Les devuelvo esta gratitud desde lo más profundo de mi corazón”, expresó.

Como cierre de su mensaje, dejó una oración de esperanza: “Que el Señor nos renueve siempre en la fe, la esperanza y el amor, Él que nunca nos olvida”.