León XIV llamó a los sacerdotes a vivir la santidad desde la cercanía y la misericordia

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En el marco de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, fecha en la que la Iglesia celebra tradicionalmente la Jornada Mundial de Santificación de los Sacerdotes, el papa León XIV dirigió un mensaje a los presbíteros de todo el mundo en el que los exhortó a unir su corazón al de Cristo y recordó que la santidad constituye una exigencia fundamental de la vida cristiana y sacerdotal.

“La santidad no es una opción entre muchas ni un ideal abstracto”, escribió el Santo Padre, al señalar que esta realidad “pone en tela de juicio la identidad misma de toda persona que desea participar en la vida del Resucitado”.

En su reflexión, León XIV destacó que la santidad no se alcanza únicamente mediante esfuerzos personales o prácticas ascéticas, aunque reconoció el valor de estas disciplinas. Explicó que el verdadero camino consiste en confiar plenamente en Cristo y unirse a su Corazón, lugar donde se manifiestan la cercanía, la ternura y el amor de Dios.

El Pontífice reconoció la paradoja de una vocación tan elevada confiada a hombres limitados y frágiles. “Somos limitados e imperfectos, a menudo marcados por la debilidad y el cansancio, a veces por las heridas”, expresó, al tiempo que subrayó que la unión con el Corazón de Cristo no está reservada a unos pocos privilegiados, sino que constituye un camino abierto a todos los sacerdotes a través de la vida sacramental y eucarística.

Asimismo, señaló que cuando los ministros ordenados buscan esa comunión profunda con Jesús, toda su existencia adquiere una nueva dimensión espiritual. La oración, el ministerio, las relaciones humanas, las alegrías, los sufrimientos e incluso los aparentes fracasos se convierten en espacios donde Dios revela su amor y actúa transformando la vida.

León XIV propuso como modelo el de un sacerdote “con un corazón íntegro, sencillo y puro”, capaz de ser “contemplativo en medio de la acción, misericordioso, fiel en la prueba y gozoso en la entrega”. Según afirmó, el mundo necesita pastores que no se limiten a ofrecer discursos o proyectos, sino que den testimonio con la propia vida de un corazón reconciliado con Dios y con los hermanos.

En otro pasaje de su mensaje, el Papa insistió en que la respuesta auténtica a la llamada a la santidad nace de la confianza en el amor manifestado en el Corazón traspasado de Jesús. Ese amor, explicó, no permanece distante ni inaccesible, sino que se entrega hasta dejarse herir para convertirse en fuente de misericordia y vida para todos.

“El Corazón bendito de Jesús es el lugar donde la santidad se revela como cercanía y ternura”, sostuvo, remarcando que estas cualidades constituyen rasgos esenciales del ministerio sacerdotal.

Finalmente, el Santo Padre encomendó a los sacerdotes a la protección de la Virgen María y pidió que su ejemplo ayude a custodiar el misterio de Cristo en el corazón. “Se nos pide tener una relación con Dios que no nos aleje de los hombres, sino que nos acerque a todos, formando corazones pacientes y tiernos, capaces de cercanía, compasión y escucha”, concluyó.

Con este mensaje, León XIV renovó su llamado a una vivencia sacerdotal marcada por la intimidad con Cristo y el servicio generoso al Pueblo de Dios, en una jornada especialmente dedicada a la santificación de quienes ejercen el ministerio presbiteral en la Iglesia.