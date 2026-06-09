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Estudiantes de 1° año realizarán el Compromiso Ambiental en el Parque General San Martín

La actividad, organizada por la Jefatura Distrital de 9 de Julio, se desarrollará el próximo 12 de junio en el marco del Día Mundial del Ambiente y convocará a alumnos y alumnas de Nivel Secundario para reflexionar sobre el cuidado del entorno y asumir un compromiso con la sostenibilidad

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En el marco de las acciones conmemorativas por el Día Mundial del Ambiente, la Jefatura Distrital de 9 de Julio, a través de su titular la Prof. Gabriela Tiani, invita a las y los estudiantes de 1° año del Nivel Secundario a participar de una Jornada de Reflexión y de la realización del Compromiso Ambiental, una propuesta destinada a promover la conciencia ecológica y la participación activa de las juventudes en la construcción de un futuro más sustentable.

La actividad se llevará a cabo el viernes 12 de junio a las 14:00 horas en el Parque General San Martín. Desde la organización solicitaron a los participantes presentarse 15 minutos antes para garantizar el inicio puntual de la jornada.

Bajo el lema “Sembrar conciencia hoy es construir un futuro sustentable para todos y todas”, se desarrollarán diversas propuestas orientadas a fortalecer la educación ambiental, fomentar la reflexión colectiva y consolidar el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado del ambiente.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y aprendizaje donde las y los estudiantes puedan reconocer la importancia de las acciones individuales y comunitarias para la preservación de los recursos naturales y la construcción de comunidades más sostenibles.

Asimismo, desde la Jefatura Distrital se informó que la impresión de los certificados de participación estará a cargo de cada establecimiento educativo, que posteriormente deberá realizar la entrega correspondiente a los estudiantes.

La invitación fue difundida por la Inspectora Jefa Distrital, Lic. Gabriela Tiani, quien solicitó a las instituciones educativas dar amplia difusión a la propuesta y acompañar la participación de los alumnos convocados.

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