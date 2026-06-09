El Gobierno derogó 58 normas comerciales y busca simplificar trámites

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El Gobierno eliminó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas programas como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. La medida se oficializó con la Resolución 12/2026 y la Disposición 532/2026 y apunta a reducir la burocracia y dar más libertad de negociación entre empresas y consumidores. Desde la Secretaría de Industria y Comercio explicaron que muchas de esas regulaciones fueron creadas entre 2020 y 2023 y generaban superposición normativa, costos de cumplimiento y distorsiones en los precios. Con la derogación se busca simplificar el marco comercial y alinearlo al Código Civil y Comercial vigente.

El Ejecutivo aclaró que las compras en cuotas siguen vigentes: los bancos y comercios pueden ofrecerlas según sus propias condiciones, sin intervención del Estado. Desde diciembre de 2023 ya se habían dado de baja otras 182 normas, por lo que el total de regulaciones eliminadas en esta gestión llega a 240.