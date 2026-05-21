Noventa y cuatro municipios bonaerenses perderían la Zona Fría y el gas les subiría entre 40 % y 100% de la actual tarifa

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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca modificar el régimen de “Zona Fría”, el esquema que subsidia parte del consumo de gas natural en regiones con bajas temperaturas. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei propone volver al esquema original de 2002 y dejar sin efecto la ampliación aprobada en 2021, lo que impactaría de lleno en la provincia de Buenos Aires.

De avanzar también en el Senado, unos 1.240.000 hogares bonaerenses distribuidos en 94 municipios perderían los descuentos actualmente vigentes sobre la tarifa de gas. Según estimaciones oficiales y privadas, las boletas podrían registrar incrementos de entre el 40% y el 100%, dependiendo del consumo y del nivel de ingresos de cada usuario.

Actualmente, el régimen otorga descuentos del 30% al 50% sobre las facturas de gas para usuarios de regiones consideradas de bajas temperaturas. La reforma propone focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables y limitar el subsidio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo así el beneficio.

El Gobierno argumenta que el esquema vigente se volvió fiscalmente insostenible. El fondo fiduciario que financia la Zona Fría —alimentado por un recargo del 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país— no alcanzó este año para cubrir los subsidios y requirió un aporte extra cercano a los $200.000 millones.

Cuánto podría aumentar la factura

Uno de los ejemplos más contundentes surge de Bahía Blanca. Según un informe del IERAL de Fundación Mediterránea, un hogar con consumo promedio pasaría de pagar $19.945 a $39.890 mensuales, lo que representa una suba del 100%.

En otros casos, el impacto podría ser algo menor si los usuarios logran acceder al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Allí, el aumento rondaría el 22%, aunque dependerá de los ingresos familiares y del nivel de consumo.

También se difundió el caso de una jubilada usuaria de Camuzzi Gas Pampeano que actualmente abona unos $60.000 mensuales gracias al subsidio. Sin el beneficio, la factura podría trepar a $102.000.

Los 94 municipios bonaerenses que perderían el beneficio

Entre los distritos alcanzados por la eliminación del régimen ampliado aparecen:

Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villarino, Villa Gesell, La Costa, Bahía Blanca y General Pueyrredon.

Entre las ciudades más afectadas aparecen Mar del Plata y Bahía Blanca, dos de las localidades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría.

Mientras tanto, desde distintos sectores políticos y organismos de defensa del consumidor ya comenzaron a advertir sobre el fuerte impacto social que podría generar la medida, especialmente en hogares de clase media y jubilados que dependen del gas natural para calefaccionarse durante el invierno.