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La Comunidad Española votó por sus representantes al CRE

Por la Lista 1, con mayor caudal de votos serán incorporados, Gerado Sardón Santos, de Bolívan como titular y María Teresa Ramos de Nueve de Julio, como suplente

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Gerardo Gazón Santos-Mónica Graciela Cortizas

Tras siete horas de comicios y de manera extraoficial —ya que los resultados oficiales serán confirmados el próximo martes— se conocieron los resultados de las elecciones para elegir a los representantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en la demarcación del Consulado General de España en Buenos Aires.

Esta región bonaerense que incluye a Nueve de Julio, votó en Bolívar.

Con un total de 1.762 votantes, la distribución de representantes quedó conformada de la siguiente manera:

  • Lista 1: Españoles Unidos8 representantes
  • Lista 2: Ciudadanía Primero4 representantes
  • Lista 33 representantes

De esta manera, la Lista 1: Españoles Unidos logró nuevamente la mayoría absoluta, consolidándose una vez más como la fuerza más votada dentro de la demarcación consular de Buenos Aires.

Por su parte, en la demarcación correspondiente al Viceconsulado de Bolívar, los resultados extraoficiales fueron los siguientes:

  • Lista 1: 82 votos
  • Lista 2: 17 votos
  • Lista 3: 7 votos
  • Votos en blanco: 1

El total de votos emitidos en esta jurisdicción fue de 107 sufragios.

A partir de estos resultados, ingresará como representante titular el convecino Adolfo Gerardo Sardón Santos, mientras que la nuevejuliense María Teresa Ramos Scuderi asumirá como representante suplente.

Se espera que durante la jornada del martes las autoridades consulares oficialicen los resultados definitivos.

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