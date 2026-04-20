El torneo de febrero sigue moviendo cuotas y apuestas

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Francisco Cerúndolo cerró el torneo del 15 de febrero con un título muy esperado, al derrotar a Luciano Darderi y quedarse por fin con un trofeo que se le había escapado en dos finales anteriores. Ese triunfo no quedó como una simple postal del arranque de temporada sobre arcilla. En las semanas siguientes, varios nombres del mismo grupo siguieron avanzando en torneos internacionales y dejaron una huella muy visible en el circuito.

Para quienes siguen esta racha desde el lado de las cuotas y revisan movimientos en espacios como 1xbet, esta cadena de resultados cambia bastante la lectura del calendario. Después de ese primer título, varios de estos jugadores dejaron de verse solo como especialistas de un tramo concreto de la temporada y empezaron a influir también en la valoración de torneos fuera de ese contexto inicial, sobre todo en semanas donde la consistencia sobre arcilla vuelve a pesar mucho.

Houston dejó la señal más fuerte

La muestra más clara apareció el 4 de abril en Houston, y no solo por el resultado. Thiago Agustín Tirante eliminó al primer cabeza de serie, Ben Shelton, por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 después de haber llegado al partido con cuotas cercanas a 2,78, frente al 1,47 del estadounidense. En términos de apuestas, fue uno de esos cruces que obligan a revisar cómo se está valorando a estos jugadores fuera del tramo que abrió la temporada.

En el otro partido, Román Andrés Burruchaga venció a Learner Tien por 7-5 y 6-4 pese a partir también como no favorito, con cuotas próximas a 2,36, mientras el estadounidense aparecía alrededor de 1,62. El resultado dejó una semifinal formada por dos jugadores que venían empujando la misma racha y reforzó una lectura cada vez más visible en el mercado: estos nombres ya no entran solo como perfiles secundarios, sino como candidatos capaces de romper pronósticos.

Marrakech confirmó que no era casualidad

Ese mismo día, en Marrakech, también hubo señales muy útiles para la lectura de apuestas. Marco Trungelliti superó a Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4 con cuotas cercanas a 3,00 antes del inicio. Camilo Ugo Carabelli, por su parte, remontó ante Luca van Assche por 0-6, 6-3 y 6-2 en un partido donde partía ligeramente por delante, con cuotas alrededor de 1,67.

Lo importante no fue solo que ganaran dos nombres más. Lo que dejó esta jornada fue una imagen más amplia para quien sigue la gira desde el ángulo de las cuotas: el mismo grupo seguía respondiendo en torneos distintos, con perfiles diferentes y en cuadros donde ya no se lo podía leer como una presencia aislada. Eso también cambia la manera de mirar los picks en semanas de arcilla.

El envión ya venía desde febrero

El impulso se había empezado a notar incluso antes de llegar a abril. El 18 de febrero, Reuters resumió una jornada muy favorable en Río de Janeiro: Francisco Cerúndolo avanzó junto con Tomás Martín Etcheverry y Román Burruchaga, mientras Juan Manuel Cerúndolo también dio el golpe en el cuadro. Ese tipo de presencia múltiple en torneos importantes ayuda a explicar por qué el efecto del título de febrero no se apagó cuando cambió la sede ni cuando la superficie empezó a pesar más en las valoraciones previas.

Para el contexto de apuestas, este tramo previo fue importante porque empezó a construir una base de confianza. Cuando varios jugadores sostienen resultados en semanas consecutivas, el mercado deja de tratarlos como sorpresas sueltas y empieza a ajustar cuotas con otra lógica.

Etcheverry también dio una pista importante

Tomás Martín Etcheverry dejó otra señal relevante durante esa misma semana de febrero. El ATP Tour destacó el 13 de febrero que alcanzó su primera semifinal ATP desde mayo del año anterior, una muestra de recuperación competitiva en una semana donde Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli también se mantuvieron firmes dentro del cuadro.

Ese dato importa porque refuerza la idea de base. No se trató solo del título de Cerúndolo. Hubo varios jugadores recuperando forma o sosteniendo ritmo competitivo al mismo tiempo, y eso hizo más natural que después aparecieran resultados fuertes fuera de ese primer escenario. Desde el punto de vista de apuestas, esa continuidad pesa mucho más que una victoria aislada.

Los nombres que sostuvieron la racha

Jugador Torneo reciente Resultado destacado Francisco Cerúndolo Torneo de febrero Campeón Thiago Agustín Tirante Houston Victoria sobre Ben Shelton Román Andrés Burruchaga Houston Victoria sobre Learner Tien Marco Trungelliti Marrakech Victoria sobre Corentin Moutet Camilo Ugo Carabelli Marrakech Remontada ante Luca van Assche

Los resultados de la tabla dejan una idea bastante clara: este grupo siguió activo en varios frentes y no se limitó a un solo tramo del calendario. Para quien revisa cuotas semana a semana, esa amplitud de nombres empieza a dar más opciones y más argumentos dentro de la gira.

La gira ya tiene otro acento

Esta racha deja varios puntos interesantes sobre la mesa:

el título de febrero funcionó como impulso y no como cierre para varios nombres

Houston mostró que también pueden golpear fuera del primer bloque de torneos sobre arcilla y ante cabezas de serie

Marrakech confirmó profundidad, no solo protagonismo de uno o dos jugadores

la gira de arcilla empieza a tomar un tono más favorable para este grupo justo antes de los torneos más pesados de la primavera

en apuestas, esa continuidad vuelve más difícil seguir viendo a estos jugadores como simples outsiders

El impulso sigue en la gira internacional

El circuito todavía tiene muchas semanas por delante, pero el tramo que siguió al torneo de febrero ya dejó una señal bastante concreta. Esta racha no se quedó en una sola foto de campeón. Sumó presencia, victorias de peso y una sensación de continuidad que vuelve mucho más seria su huella en la gira internacional. Y cuando esa consistencia se instala, también cambia la manera en que el mercado lee los partidos y ajusta las cuotas sobre arcilla.