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A un año de la muerte de Papa Francisco: misas, homenajes y un multitudinario encuentro con el cura DJ en Plaza de Mayo

La conmemoración incluyó celebraciones religiosas en templos emblemáticos y un evento masivo en Plaza de Mayo durante la noche del 19 de abril, donde el sacerdote portugués Guilherme Peixoto combinó música electrónica con mensajes del pontífice argentino.

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