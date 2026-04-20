A un año de la muerte de Papa Francisco: misas, homenajes y un multitudinario encuentro con el cura DJ en Plaza de Mayo

A un año del fallecimiento de Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025 en Roma, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una serie de actividades conmemorativas que buscaron honrar su legado espiritual, social y pastoral. Las propuestas incluyeron misas, encuentros comunitarios y un evento central que convocó a miles de personas en la histórica Plaza de Mayo.

El momento más convocante se vivió en la noche de este 19 de abril, cuando el sacerdote portugués Guilherme Peixoto encabezó un espectáculo abierto y gratuito que fusionó música electrónica con fragmentos de discursos y mensajes del Papa.

La iniciativa, pensada para acercar el mensaje de Francisco a las nuevas generaciones, logró reunir a fieles, curiosos y jóvenes en una experiencia que combinó espiritualidad y cultura contemporánea.

En paralelo, las celebraciones litúrgicas ocuparon un lugar central en la agenda. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y en la Basílica de San José de Flores —templo profundamente ligado a la vida de Bergoglio— se realizaron misas encabezadas por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

La elección de estos espacios no fue casual: en Flores, Francisco vivió una etapa clave de su vocación, mientras que la Catedral fue su sede como arzobispo antes de convertirse en Sumo Pontífice en 2013. García Cuerva, considerado cercano al Papa, destacó durante las ceremonias la importancia de “mantener vivo su mensaje de misericordia, cercanía y compromiso con los más vulnerables”.

También se anunciaron celebraciones en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país, donde miles de fieles se acercaron para rendir homenaje al primer Papa argentino.

Las actividades reflejaron la vigencia del legado de Francisco, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también en amplios sectores de la sociedad. Desde las ceremonias tradicionales hasta propuestas innovadoras como la del “cura DJ”, la conmemoración mostró distintas formas de recordar a una figura que marcó una época y dejó una huella profunda tanto en Argentina como en el mundo.