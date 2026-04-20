El ministro Sergio Torres es el nuevo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia

Desde este domingo 19 de abril de 2026, el ministro Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Juez del Tribunal desde el año 2019, el doctor Torres ya fue su presidente durante el periodo 2023- 2024.