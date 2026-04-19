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Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires: lluvias intensas hasta el martes

Un frente cálido avanzará lentamente de norte a sur y provocará precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas zonas del territorio bonaerense.

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Desde la noche de este domingo 19 y hasta la tarde del martes 21, la provincia de Buenos Aires se verá afectada por un sistema de inestabilidad asociado al avance de un frente cálido que se desplazará lentamente de norte a sur, generando lluvias y tormentas de variada intensidad.

De acuerdo con la actualización emitida a las 18:14 de este domingo, se espera que durante la madrugada y la mañana del lunes las precipitaciones afecten principalmente el noroeste, oeste, centro, norte y noreste provincial (zonas DC 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11). Se encuentra, entre otros distrito, Nueve de Julio. Con el correr de las horas, el sistema avanzará hacia el sur, alcanzando sectores de las zonas DC 5, 6, 7 y 12 entre la tarde y la noche de este mismo día.

Para el martes, entre la madrugada y la tarde, las condiciones de inestabilidad persistirán especialmente sobre el centro y sur de la provincia (zonas DC 5, 6, 7 y 12), con una mejora gradual de oeste a este hacia el final de la jornada.

El fenómeno más relevante durante todo el evento será la ocurrencia de chaparrones intensos, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. No se descarta además la formación de tormentas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo de tamaño pequeño en forma puntual.

En cuanto a los acumulados de precipitación, los modelos meteorológicos indican que los valores más elevados podrían registrarse en las zonas DC 4, 5 y 11, con estimaciones entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superiores en sectores localizados.

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