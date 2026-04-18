Perdió San Martín y Naón es local ante Once Tigres donde un triunfo lo puede poner líder

La Fase I del Torneo de Primera División “A” de la Liga Nuevejuliense, Copa 100 Años del Club Atlético French, entra en su tramo final con máxima tensión. Este sábado se disputaron tres de los seis puntos en juego, por parte de seis equipos, mientras que tres partidos pendientes para mañana pueden modificar la punta y definir los últimos cupos para la Fase II.

Resultados del sábado:

Deportivo San Agustín 0 – Agustín Álvarez 0

Estadio Juan Ángel Maldonado – Árbitro: Martín Moreno

El Granate, ya clasificado a la Fase II, buscaba cerrar la Fase I con victoria, mientras que Agustín Álvarez necesitaba sumar para mantenerse cerca del octavo puesto. El empate mantiene la tensión en la lucha por la clasificación.

Estadio Juan Ángel Maldonado – Árbitro: Martín Moreno El Granate, ya clasificado a la Fase II, buscaba cerrar la Fase I con victoria, mientras que Agustín Álvarez necesitaba sumar para mantenerse cerca del octavo puesto. El empate mantiene la tensión en la lucha por la clasificación. San Martín 1 – Libertad 2

Estadio Santiago Noé Baztarrica – Árbitro: Enrique Márquez

Goleadores: Matías Rivero (San Martín); Tomás Gallo y Martín Zanotti (Libertad)

El líder del torneo cayó ante Libertad y deja abierta la posibilidad de que Atlético Naón le arrebate la punta si gana mañana su partido pendiente como local frente a Once Tigres. Libertad suma puntos clave para mantenerse con chances de liderar la Fase II.

Estadio Santiago Noé Baztarrica – Árbitro: Enrique Márquez Goleadores: Matías Rivero (San Martín); Tomás Gallo y Martín Zanotti (Libertad) El líder del torneo cayó ante Libertad y deja abierta la posibilidad de que Atlético Naón le arrebate la punta si gana mañana su partido pendiente como local frente a Once Tigres. Libertad suma puntos clave para mantenerse con chances de liderar la Fase II. El Fortín 0 – Atlético 9 de Julio 2

Árbitro: Jonathan Crivelli

Goleadores: Pablo Maccagnani y Matías Lara (Atlético 9 de Julio)

Atlético 9 de Julio logró un triunfo fundamental para mantenerse firme en la pelea por la clasificación, mientras que El Fortín sigue luchando por conservar su posición entre los ocho primeros.

Partidos pendientes del domingo:

Atlético Naón vs Once Tigres Una victoria de Naón le permitiría arrebatar la punta a San Martín. Atlético Quiroga vs Atlético French Este resultado puede definir quién se queda con el octavo puesto en la tabla y asegura su lugar en la Fase II. Atlético Patricios vs La Niña Otro encuentro decisivo para la definición de la zona baja y el octavo puesto. También quien piuede descender a la Primera B.

Tabla de posiciones previa a los partidos de este domingo:

San Martín – 42 pts Atlético Naón – 41 pts (un partido pendiente) Atlético French – 35 pts (un partido pendiente) Once Tigres – 35 pts (un partido pendiente) Deportivo San Agustín – 33 pts Libertad – 33 pts Atlético 9 de Julio – 31 pts El Fortín – 21 pts Atlético Quiroga – 19 pts (un partido pendiente) Atlético Patricios – 19 pts (un partido pendiente) Agustín Álvarez – 19 pts La Niña – 13 pts (un partido pendiente)

Con tres partidos decisivos por jugarse mañana, la definición de la Fase I mantiene la emoción hasta el último minuto. Cada resultado puede cambiar la punta, la clasificación a la Fase II y el octavo puesto, asegurando un domingo de alta tensión futbolística.

Última fecha: Fase I, Fecha 22