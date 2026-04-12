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“Felices los que creen sin haber visto”, exhortó el Obispo Emérito Martín de Elizalde en la Misa para la Diócesis

Además, durante la celebración transmitida desde el Monasterio San José de las Hermanas Carmelitas por Cadena Nueve, destacó la fe, la esperanza y la alegría del Señor resucitado, invitando a los fieles a renovar su compromiso espiritual en toda la diócesis

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En un servicio religioso transmitido por Cadena Nueve para toda la Diócesis de Nueve de Julio, el Obispo Emérito Martín de Elizalde presidió la misa correspondiente al Día de Precepto desde el Monasterio San José, acompañado por las Hermanas Carmelitas y los feliegreses que asistieron a la celebración. La Misa estuvo marcada por la profunda espiritualidad de la Pascua y la renovación de la fe entre los fieles.

Durante la homilía, el Obispo resaltó la alegría del Señor resucitado y la importancia de la fe, recordando a los fieles que, así como los discípulos renovaron su confianza en Cristo, todos están llamados a vivir la resurrección con el corazón abierto. “Felices los que creen sin haber visto”, afirmó, destacando el valor de la fe que va más allá de lo que se percibe con los sentidos.

La liturgia incluyó la lectura de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de San Pedro y el Evangelio según San Juan, subrayando la unidad de la comunidad cristiana, la importancia del perdón y la esperanza en la vida eterna. Los fieles participaron activamente, respondiendo con oraciones y cantos, en un clima de recogimiento y devoción.

Entre los momentos más destacados se encontraban las plegarias por la paz, la unidad de la Iglesia y la fortaleza de quienes sufren, así como la bendición del pan y el vino que simbolizan el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La ceremonia concluyó con la proclamación del Aleluya, celebrando la resurrección y la vida nueva en Cristo.

El Obispo Emérito Martín de Elizalde agradeció la participación de las Hermanas Carmelitas y de toda la comunidad diocesana, invitando a los fieles a llevar el espíritu de la Pascua a sus hogares y vidas diarias.

Desde el Monasterio San José, la transmisión de Cadena Nueve, destacó el mensaje de esperanza, unidad y alegría que resonó entre los participantes de toda la diócesis.

El servicio concluyó con un mensaje de bendición para todos los asistentes, recordando que la resurrección de Cristo es la fuente de vida y alegría para toda la comunidad.

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