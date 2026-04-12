El Concejo Deliberante: deliberar, no obstruir

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En la vida institucional de los municipios argentinos, el Concejo Deliberante ocupa un lugar central. No es un ámbito accesorio ni meramente formal: es el corazón del debate democrático a nivel local o comunidad.

Allí confluyen las distintas miradas políticas que la ciudadanía ha elegido, y es precisamente en esa diversidad donde reside su valor. Pero también allí aparece un riesgo: confundir el ejercicio del control con la obstrucción sistemática.

No es casual el uso de la palabra “concejo” y no “consejo”. Concejo remite a conciliar, a acordar, a deliberar.

Implica la construcción colectiva de decisiones, no la imposición ni el bloqueo.

Los concejales, como representantes directos de la comunidad, no están llamados únicamente a opinar, sino a transformar esas opiniones en normas, consensos y políticas públicas concretas.

El Concejo Deliberante es, ante todo, el órgano legislativo del municipio. Su función es clara: dictar ordenanzas, resoluciones y decretos que ordenen la vida comunitaria, representando a los vecinos y ejerciendo el control de los actos de gobierno. Pero ese control no debe entenderse como una trinchera desde la cual paralizar la gestión, sino como una herramienta para mejorarla, corregirla y transparentarla.

En este sentido, el trabajo en comisiones adquiere una importancia fundamental.

Lejos del ruido del recinto, las comisiones son el espacio donde verdaderamente se construye la política pública.

Allí se analizan los proyectos, se escuchan a los actores involucrados, se piden informes, se incorporan miradas técnicas y se enriquecen las iniciativas. Es el ámbito del estudio serio, del intercambio profundo y, muchas veces, del acuerdo silencioso.

Las comisiones no están pensadas para dilatar indefinidamente los temas ni para trabar su tratamiento. Su razón de ser es exactamente la contraria: dotar de mayor calidad al proceso legislativo. Una comisión que funciona bien no es la que frena, sino la que mejora. No es la que acumula expedientes, sino la que produce dictámenes claros y responsables.

En esa lógica, herramientas como los pedidos de informes deben ser utilizadas con sentido institucional. Son esenciales para garantizar transparencia y acceso a la información, pero pierden legitimidad cuando se convierten en mecanismos de desgaste o en estrategias de confrontación permanente.

Pedir información no es hostigar: es ejercer una facultad con responsabilidad.

El momento culminante de este proceso es la sesión.

Allí, en el recinto, el concejal despliega su rol en plenitud: debate, argumenta, acuerda o disiente, y finalmente vota. Pero lo que ocurre en ese espacio es apenas la expresión visible de un trabajo previo mucho más complejo, que se gestó en comisiones. Sin ese trabajo previo, el debate se vacía de contenido.

La democracia local necesita concejos deliberantes activos, comprometidos y responsables. Necesita concejales que comprendan que su función no es bloquear por bloquear ni oponerse por sistema, sino construir desde sus convicciones. El disenso es legítimo y necesario, pero debe ser un disenso que proponga, no que paralice.

Deliberar es escuchar, argumentar, ceder y avanzar.

Ese es el espíritu que debería guiar cada comisión, cada pedido de informes y cada sesión.

Porque cuando el Concejo funciona como espacio de construcción y no de obstrucción, gana la política, pero sobre todo gana la comunidad, el pueblo al cual representan.