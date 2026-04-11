Detienen a un hombre de 63 años por abuso sexual en Pehuajó

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La Policía de Pehuajó, junto con la Comisaría de la Mujer de ese distrito y el Juzgado de Faltas, llevó a cabo importantes procedimientos en la ciudad cabecera de ese distrito, que incluyeron la detención de un hombre de 63 años por abuso sexual y el secuestro de un rodado denunciado por tobo en Nueve de Julio.

En un operativo conjunto realizado en Pehuajó, las autoridades policiales concretaron la detención de un hombre de 63 años, con domicilio en esa ciudad, acusado del delito de abuso sexual. La medida fue ordenada por el Tribunal Criminal N°1 de Trenque Lauquen y efectivizada por personal de esta estación comunal, en colaboración con la Comisaría de la Mujer y la Familia. Inicialmente alojado en la dependencia policial local, el detenido fue posteriormente trasladado a otra comisaría de la jurisdicción, donde cumplirá el resto de su condena en una unidad carcelaria.

En paralelo, en el marco de una investigación iniciada a partir del análisis de cámaras de seguridad municipales, se realizaron allanamientos en dos domicilios de Pehuajó. El estudio de las imágenes permitió detectar maniobras peligrosas e imprudentes de motocicletas, así como conductas evasivas ante controles policiales.

Tras identificar a los presuntos responsables, dos hombres mayores de edad oriundos de Pehuajó, los efectivos procedieron al secuestro de dos motocicletas tipo 110 cc. Al verificar los números de chasis y motor, se constató que uno de los rodados poseía un pedido de secuestro activo por hurto, correspondiente a un hecho cometido en la ciudad de Nueve de Julio.

Como consecuencia, se inició una causa penal por el delito de encubrimiento, bajo la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó, mientras los procedimientos continúan reforzando la seguridad en la localidad.