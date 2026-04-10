Convecino de Trenque Lauquen hizo pública carta abierta al intendente donde pide mayor transparencia y control en la gestión municipal

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El convecino de Trenque Lauquen, Miguel Santos Vidal presentó al intendente de Trenque Lauquen una carta abierta titulada “Rendición de Cuentas y Transparencia: Pilares de la Democracia Republicana. Propuestas para una Gestión Pública Transparente, Eficiente y Eficaz”. La iniciativa, acompañada de siete documentos, busca fortalecer los mecanismos de control político y la transparencia en la administración municipal.

El cudadano elevó al Ejecutivo los mismos informes que entregara en el Concejo Deliberante.

Las notas presentadas por vecino adquieren especial relevancia porque constituyen un llamado de atención sobre la transparencia y el correcto ejercicio de los roles de los poderes del Estado municipal, especialmente el Legislativo. Cada ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante tiene fuerza de ley dentro del distrito, por lo que su correcta elaboración, control y fiscalización impacta directamente en la legalidad, eficiencia y ética de la gestión pública. En este sentido, las propuestas incluidas en las notas buscan fortalecer el control político, la rendición de cuentas y la integridad institucional, recordando que la fortaleza del marco normativo local depende del respeto a los principios republicanos y de buena gobernanza.

En su misiva, Vidal realiza un exhaustivo análisis de la gestión ejecutiva local durante la última década, evaluando las administraciones de los intendentes Miguel Ángel Fernández (2015-2023) y Francisco Recoulat (2023-actualidad). Según el ciudadano, las rendiciones de cuentas del Ejecutivo han sido analizadas principalmente desde un enfoque técnico y contable, sin un control efectivo sobre principios fundamentales como legalidad, eficiencia, transparencia y buen gobierno.

Entre los puntos destacados de la carta, se incluyen:

Rendición de cuentas: solicitud de mayor control político sobre la gestión municipal, creación de un Comité de Integridad Pública y convocatoria a una sesión especial para tratar la rendición de cuentas 2025, con votación nominal y aprobación por dos tercios.

solicitud de mayor control político sobre la gestión municipal, creación de un Comité de Integridad Pública y convocatoria a una sesión especial para tratar la rendición de cuentas 2025, con votación nominal y aprobación por dos tercios. Contrataciones municipales: mayor transparencia y cumplimiento de principios como economía, razonabilidad, libre competencia e imparcialidad, con propuestas de digitalización y automatización de procesos, incluyendo un Sistema de Gestión Antisoborno.

mayor transparencia y cumplimiento de principios como economía, razonabilidad, libre competencia e imparcialidad, con propuestas de digitalización y automatización de procesos, incluyendo un Sistema de Gestión Antisoborno. Ética y transparencia: creación de un Comité de Ética Pública Ad Hoc, auditorías externas, actualización de la normativa de acceso a la información pública y fortalecimiento de los hábitos éticos e intelectuales en la gestión municipal.

Vidal concluye subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de la democracia, estrechamente vinculados con la ética pública, y solicita que se declare a la Ética Pública como política de Estado, coincidiendo con la conmemoración del 150° aniversario de Trenque Lauquen.

La carta fue enviada directamente al intendente Francisco Recoulat y copiada a los principales bloques del Concejo Deliberante, con solicitud de acuse de recibo.

Los documentos están completos en el link de noticia reciente de Cadena Nueve que se incopora y es parte de este informe periodistico.