Clausuran definitivamente a los laboratorios por el caso del fentanilo contaminado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la baja definitiva de las habilitaciones y registros de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, tras su vinculación con la elaboración de fentanilo contaminado que afectó a decenas de pacientes en el país.

La decisión, oficializada este viernes mediante su publicación en el Boletín Oficial, cierra el proceso iniciado con la Disposición 3158/2025, que ya había ordenado la suspensión total de las actividades productivas y la prohibición de comercialización de todos los productos de ambas firmas.

Desde mayo de 2025, momento en que se hizo efectiva la inhibición, ninguno de los laboratorios volvió a operar. La resolución final se sustenta en inspecciones técnicas, análisis regulatorios y documentación judicial reunida durante la investigación.

El organismo explicó que la medida busca resguardar la salud pública frente a irregularidades graves en la calidad de medicamentos, las cuales representan riesgos inaceptables para los pacientes. En ese marco, se aclaró que los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscriptos al momento de su vencimiento para mantenerlos disponibles dentro de la causa judicial en curso.

El antecedente clave fue la detección de contaminación microbiana en el producto denominado Fentanilo HLB, lo que encendió las alertas sanitarias. Según los informes oficiales, al menos 18 pacientes —todos en estado delicado— sufrieron consecuencias tras su administración, con posibilidad de desenlaces fatales.

La investigación tuvo su origen en el Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron los primeros fallecimientos y se identificaron anomalías microbiológicas en pacientes internados. Con el avance de los estudios, se descartaron fallas en los procedimientos médicos o insumos hospitalarios.

Finalmente, se logró establecer un patrón común: todos los casos estaban vinculados al uso de fentanilo producido por los laboratorios involucrados. Esto permitió confirmar una alerta sanitaria de alcance nacional, con reportes también en centros de salud de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.