Día Mundial de la Salud 2026: la región se une bajo el lema “Juntos por la ciencia”

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En el marco del Día Mundial de la Salud 2026, gobiernos, instituciones científicas y comunidades de toda la región se movilizan bajo el lema “Juntos por la ciencia”, una consigna que busca resaltar la importancia de la colaboración científica como motor para enfrentar los desafíos sanitarios actuales y futuros.

Este año, la conmemoración pone especial énfasis en el enfoque de “Una sola salud”, que integra la salud humana, animal, vegetal y ambiental, así como en la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral para transformar la evidencia en políticas públicas efectivas.

Entre los eventos destacados se encuentra la Cumbre de Una Salud que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril en Lyon, Francia, donde expertos internacionales debatirán estrategias para abordar amenazas sanitarias globales. Asimismo, se desarrollará el Foro Mundial de Centros Colaboradores de la OMS, orientado a promover alianzas para un futuro más saludable, y se impulsarán iniciativas como el Acelerador de Ensayos Clínicos de la OPS.

La campaña también busca involucrar a la ciudadanía a través de acciones concretas: plantear preguntas sobre temas de salud relevantes, compartir cómo la ciencia contribuye a resolverlos y sumarse a la conversación global mediante los hashtags #StandWithScience y #WorldHealthDay.

En paralelo, se hace un llamado a los gobiernos a comprometerse con políticas basadas en evidencia, incrementando la inversión en ciencia y reforzando el rol de los organismos internacionales en la toma de decisiones en áreas clave como salud, cambio climático, alimentación y medio ambiente.

Desde la comunidad científica, el desafío es claro: hacer la ciencia más accesible, comunicar de manera transparente y convertirse en voces confiables que acerquen el conocimiento a la sociedad. En este sentido, los especialistas son convocados a actuar como embajadores de la ciencia, demostrando cómo la evidencia guía la atención sanitaria y contribuye a salvar vidas.

El Día Mundial de la Salud 2026 se presenta así como una oportunidad para reafirmar un principio fundamental: solo a través de la ciencia, la cooperación y el compromiso colectivo será posible construir un futuro más saludable para todos.