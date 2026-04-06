“La dolorosa”

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Con este medio, Cadena Nueve, pronosticamos la posibilidad de ataques “atómicos” a Irán, desde Estados Unidos o Israel (con los recursos tecnológicos de Estados Unidos), para el caso de llegar Irán al extremo de no comprender cómo se diagnostica desde la política, la historia.

Ciertamente, Irán es sostenido y apoyado por Rusia. El problema de Irán es que Putin es nacionalista, como Trump.

¿Qué significa esto?

Que Putin apoya casi incondicionalmente a Irán, pero solo hasta el límite de no perjudicar al nacionalismo.

¿Qué significa esto?

Que si Irán no entiende por la buenas (desde el diálogo con Putin) o por las malas (la delimitación de los límites de la cancha desde la operación militar con Trump), será atacada con armas nucleares (expuse en este espacio, de alcance similar a unas diez de las de Hiroshima y Nagasaki).

¿Por qué?

Porque es un mensaje para la humanidad.

No valdrán luego, ni el gatillo fácil, ni la birome fácil (de jueces o docentes): porque cualquier prerrogativa que socava a una persona o empresa, debilita los cimientos del nacionalismo en ciernes.

No por otra cosa se está desarrollando un paradigma de amor y paz.

Aunque también requiere de cambios en la educación: que vuelva a ser con mayúsculas.

Porque se dejó de enseñar hace varias décadas y se simula la enseñanza con materias que no resultan ni para encender fuego en el paleolítico, ni para “pescar” trilobites.

Modificaciones que impedirían la conducción de país de gente que quiere hacer notar “honores” para hacerse de falsos reconocimientos, tanto como de presidentes que tuvieron que renunciar (criminales por ignorancia -aunque luego el radicalismo y el partido comunista generen como “historia oficial” que fueron los peronistas) como Raúl Ricardo Alfonsín, Fernando De La Rúa y Javier Milei.

Bueno, el tercero está como (pronto) pronóstico, en el límite del diagnóstico expresado en este medio.

No por más, y no es poco, celebro que tengamos una Intendente como María José Gentile y un medio de comunicación como Cadena Nueve.

Pasaremos entre glaciares, tocarán sus instrumentos los músicos, se hundirá el Titanic.

Pero, por los antes mencionados, seremos espectadores en una sala de cine con realidad virtual.

Pagaremos, pero con menos dolor y menores consecuencias por haberlo tenido en cuenta entre otras alternativas menos dramáticas.

Para que las Pascuas, desde ese vacío del Santo Sepulcro, posibilite que nos articulemos colectivamente, para sostenernos desde las diferencias entre casi sesenta mil habitantes, como si (por ese momento) fuésemos uno.

Tanto para las religiones monoteístas desde la dirección de León XIV.

Como nuestro único Nueve de Julio.