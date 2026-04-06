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Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, proclamado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2013. La fecha coincide con los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas en 1896, y busca concienciar sobre la importancia del deporte en la promoción de los derechos humanos, la educación, la salud y el desarrollo económico y social de los países.

El lema de este año, “Deporte: tendiendo puentes, derribando barreras”, enfatiza cómo la actividad física puede superar fronteras culturales, sociales y políticas, fomentando la inclusión de grupos marginados y promoviendo el diálogo y el respeto mutuo. Este enfoque cobra relevancia al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente en la promoción de la igualdad de género y la cohesión social.

El Comité Olímpico Internacional (COI) señala que esta conmemoración sirve además como antesala de eventos históricos como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los primeros en realizarse en África, reafirmando el rol del deporte como motor de transformación económica y educativa para las nuevas generaciones.

El deporte, además de ser una actividad física, es un instrumento de valores como el trabajo en equipo, el respeto, la justicia y la solidaridad. Por ello, la ONU decidió dedicar un día a resaltar su vínculo con el desarrollo y la paz, promoviendo actividades que fortalecen la inclusión, la cooperación y la salud de las comunidades.

Cómo se celebra:

En todo el mundo se organizan simposios, talleres y charlas, además de carreras, maratones y encuentros deportivos en disciplinas como fútbol, béisbol, canotaje, karate, judo y gimnasia. Las ferias comunitarias con actividades culturales y deportivas también forman parte de la celebración, junto a campañas que fomentan la actividad física y la salud.

Los interesados pueden participar individualmente o en grupos, preferiblemente al aire libre, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Asimismo, se anima a compartir videos e información en redes sociales utilizando las etiquetas: #DíaInternacionaldelDeporte #deportedesarrolloypaz #diainternacionaldeldeporte.

Deporte y cine:

El deporte ha inspirado también numerosas películas que reflejan historias de superación y valores universales, desde The Way Back hasta Titanes Hicieron Historia, demostrando cómo la actividad física trasciende lo competitivo y se convierte en herramienta de inclusión y motivación personal.

Desde 2013, esta conmemoración recuerda que solo mediante la cooperación, la inclusión y el respeto, el deporte puede convertirse en un motor de desarrollo y paz para las sociedades de todo el mundo.