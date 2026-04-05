Se celebra la resurrección de Jesús: Feliz Pascua!

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Este domingo de Pascua es una de las fechas más importantes del calendario cristiano, ya que celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión. Esta festividad marca también el final de la Cuaresma, un período de 40 días de penitencia y reflexión.

La Semana Santa se inició con el Domingo de Ramos, que recuerdó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En este día, los fieles suelen participar en procesiones y recibir hojas de palma, que luego se conservan para ser quemadas y usadas como cenizas en el Miércoles de Ceniza del año siguiente.

El Jueves Santo conmemoró la Última Cena y muchas iglesias realizaron servicios especiales de comunión. Por su parte, el Viernes Santo fue un día de luto y ayuno, que recuerda la crucifixión de Jesús. Esta conmemoración ha sido importante para los cristianos desde los primeros siglos de la era cristiana.

Símbolos y costumbres de Pascua

Los huevos de Pascua simbolizan la vida y el renacimiento, una tradición que antecede al cristianismo y se ha transformado en un colorido elemento cultural. Una de las historias más conocidas es la tradición polaca que relaciona a la Virgen María con los huevos ofrecidos a los soldados que vigilaban la cruz.

Los huevos de Fabergé, creados por encargo del zar de Rusia en 1885, son otro ícono de la Pascua, combinando arte y tradición. Por otro lado, el conejo de Pascua, originario de Alemania, aparece en escritos del siglo XIX y se popularizó como figura comestible y decorativa en las celebraciones modernas.

La Pascua cristiana también tiene raíces en la fiesta judía de la Pascua, que coincidió históricamente con la crucifixión y resurrección de Cristo. Esta conexión refuerza el significado religioso y cultural de la festividad en distintas partes del mundo, donde aproximadamente dos mil millones de personas celebran la fe cristiana.

Este 5 de abril, la comunidad cristiana mundial se une para celebrar la resurrección de Jesús, una tradición que combina fe, historia y símbolos llenos de color y significado, recordando la esperanza y la renovación que trae cada Pascua.