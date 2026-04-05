“Feliz Pascua”: el saludo correcto que pocos conocen

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La palabra “Pascua” proviene del hebreo pesáh y del griego pascha, y en español significa “paso” o “salto”. Aunque hoy se asocia principalmente con la tradición cristiana, sus orígenes se remontan a festividades judías.

Para el pueblo judío anterior al nacimiento de Cristo, la Pascua era inicialmente una celebración de los pastores, que sacrificaban un cordero para pedir fecundidad. Con el tiempo, la festividad pasó a conmemorar la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, simbolizando el “paso” del Mar Rojo hacia la libertad.

En el cristianismo, la Pascua tiene un significado distinto: es la festividad más importante del año, ya que celebra la Resurrección de Jesús, el “paso” de la muerte a la vida. Cada año, el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, las iglesias conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, reviviendo este misterio salvador.

Aunque en el calendario cristiano existen varias Pascuas —como la de Navidad y la del Espíritu Santo (Pentecostés)— la Pascua de Resurrección es la más relevante y singular. Por ello, el saludo correcto durante esta festividad es “Feliz Pascua” y no “Felices Pascuas”, aunque el uso plural se haya popularizado en la lengua cotidiana. Al final, las fórmulas lingüísticas suelen consolidarse por tradición más que por exactitud, y expresiones como “Buenos días” o “Buenas noches” funcionan de manera similar.

Conocer el verdadero significado de la Pascua permite celebrar esta fecha con mayor conciencia y respeto por sus raíces históricas y religiosas, reconociendo tanto su origen judío como su trascendencia cristiana.