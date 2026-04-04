San Martín empató 1 a 1 con La Niña y sigue puntero

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La Liga Nuevejuliense de Fútbol retomó la acción luego de que las inclemencias climáticas obligaran a suspender la fecha del domingo pasado.

San Martín y La Niña abrieron la continuidad del Torneo “A” este sábado en el estadio Santiago Noé Bastarriza. El líder se adelantó con un gol de Lucca Coutiño, pero La Niña logró empatar gracias a José Di Zeo, dejando el marcador final en 1 a 1. Con este resultado, San Martín mantiene la punta con 41 puntos, mientras que La Niña suma 13.

La jornada se completará este domingo de Pascua con el resto de los partidos de la fecha 19, en una etapa del campeonato donde cada punto es clave tanto para la cima como para la lucha por la permanencia en la Fase II.

Expectativa en la pelea de arriba

El escolta Atlético Naón (37 puntos) recibirá a Agustín Álvarez (17) en Carlos María Naón, buscando acercarse a la punta. Por su parte, la visita necesita los tres puntos para mantenerse con aspiraciones de clasificación a la Fase II.

La pelea por el octavo puesto

El reciente triunfo de El Fortín por 3 a 0 ante Libertad intensificó la disputa en la zona media-baja de la tabla. Atlético Quiroga (19) será local ante Atlético 9 de Julio (22), mientras que Atlético Patricios (16) visitará a Deportivo San Agustín (27) con la obligación de sumar para mantener aspiraciones.

Atlético French (32) enfrentará a Once Tigres (32) en un duelo que puede definir posiciones en la parte alta.

Programa de partidos y árbitros (fecha 19)

San Martín 1 – 1 La Niña – Guillermo Bonello

Atlético Naón vs. Agustín Álvarez – Enrique Márquez

Atlético French vs. Once Tigres – Martín Moreno

Atlético Quiroga vs. Atlético 9 de Julio – Martín Utello

Deportivo San Agustín vs. Atlético Patricios – Diego Romero

Tabla de posiciones (actualizada)