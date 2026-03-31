Día Mundial contra el Cáncer de Colon: concientización, prevención y controles son esenciales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, una fecha destinada a sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, promover hábitos de vida saludables y destacar la importancia de la detección precoz para salvar vidas.

En 2026 y 2027, esta jornada vuelve a poner el foco en uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, pero también uno de los más prevenibles si se actúa a tiempo.

¿Qué es el cáncer de colon?

El cáncer de colon es una enfermedad que se origina por el crecimiento anormal de células en el colon o el recto. En muchos casos, comienza con la aparición de pólipos —pequeñas formaciones benignas— que, con el paso de los años, pueden transformarse en tumores malignos.

Aunque puede desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas, cuando se detecta a tiempo presenta altas probabilidades de tratamiento exitoso, lo que resalta la importancia de los controles médicos periódicos.

Factores de riesgo

Existen diversos factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre los principales se encuentran:

Edad avanzada , especialmente a partir de los 50 años

, especialmente a partir de los 50 años Antecedentes familiares de cáncer colorrectal

de cáncer colorrectal Enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn

Dietas pobres en fibra y ricas en grasas o alimentos ultraprocesados

Consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias nocivas

Sedentarismo

Estos factores combinados pueden aumentar considerablemente las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

Pruebas de cribado: clave para la detección temprana

Las pruebas de cribado son fundamentales para identificar el cáncer de colon en etapas iniciales, incluso antes de que aparezcan síntomas.

Entre las más utilizadas se encuentran:

Test de sangre oculta en heces

Colonoscopía

Estudios complementarios según indicación médica

Estas herramientas permiten detectar anomalías a tiempo y actuar rápidamente. Sin embargo, el acceso a estos estudios sigue siendo un desafío en muchos lugares debido a su costo o disponibilidad.

La importancia de un estilo de vida saludable

Adoptar hábitos saludables es una de las estrategias más efectivas para prevenir el cáncer de colon. Especialistas recomiendan:

Consumir frutas, verduras y cereales integrales

Reducir alimentos procesados y grasas saturadas

Beber abundante agua

Realizar actividad física regularmente

Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol

Un cambio sostenido en el estilo de vida no solo reduce el riesgo de esta enfermedad, sino que mejora la salud general y la calidad de vida.

¿Cómo se conmemora este día?

Durante el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, instituciones de salud, organizaciones y gobiernos realizan:

Campañas de concientización

Charlas y conferencias informativas

Jornadas de prevención y chequeos médicos

Difusión de avances científicos

Estas acciones buscan educar a la población y fomentar la responsabilidad individual en el cuidado de la salud.

Un llamado a la prevención

El cáncer de colon es, en muchos casos, prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Por eso, este 31 de marzo se convierte en una oportunidad para reflexionar, informarse y tomar decisiones que pueden marcar la diferencia.

La prevención comienza con pequeños cambios diarios y con el compromiso de realizar controles médicos periódicos. La información y la conciencia siguen siendo las herramientas más poderosas para enfrentar esta enfermedad.